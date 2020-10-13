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خلال 24 ساعة.. موريتانيا تسجل 11 إصابة بـ "كورونا"

إجمالي الإصابات بلغ 7565 حالة والوفيات 163 شخصاً

سجلت موريتانيا 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و04 حالات تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغت بذلك 7565 حالة إصابة، منها 7301 حالة تعاف منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، فيما وصل إجمالي الوفيات 163 حالة وفاة حتى الآن.

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خلال 24 ساعة.. موريتانيا تسجل 11 إصابة بـ "كورونا"
سبق

سجلت موريتانيا 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و04 حالات تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغت بذلك 7565 حالة إصابة، منها 7301 حالة تعاف منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، فيما وصل إجمالي الوفيات 163 حالة وفاة حتى الآن.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
11:27 PM

خلال 24 ساعة.. موريتانيا تسجل 11 إصابة بـ "كورونا"

إجمالي الإصابات بلغ 7565 حالة والوفيات 163 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نواكشوط
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سجلت موريتانيا 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و04 حالات تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغت بذلك 7565 حالة إصابة، منها 7301 حالة تعاف منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، فيما وصل إجمالي الوفيات 163 حالة وفاة حتى الآن.

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