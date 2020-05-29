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شاهد.. مخالفة الاحترازات تقود 19 محلًا ومركز تسوق ومطعمًا للإغلاق بجدة

حملات رقابية تنفذها "الأمانة" لسلامة المواطن والمقيم.. و"الزهراني": متواصلة

أغلقت أمانة محافظة جدة، 19 محلًا تجاريًّا ما بين مراكز تسوق ومطاعم وتمويناتٍ ومقاهٍ خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المراكز من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها أمس الخميس على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 19 محلًا بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، بدأت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة منذ أمس الخميس، وشددت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأوضح: "تأتي هذه الجولات الرقابية ضِمن الجولات المتواصلة على كافة مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية".

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مخالفة الاحترازات تقود 19 محلًا ومركز تسوق ومطعمًا للإغلاق بجدة
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة، 19 محلًا تجاريًّا ما بين مراكز تسوق ومطاعم وتمويناتٍ ومقاهٍ خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المراكز من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها أمس الخميس على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 19 محلًا بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، بدأت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة منذ أمس الخميس، وشددت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأوضح: "تأتي هذه الجولات الرقابية ضِمن الجولات المتواصلة على كافة مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية".

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
03:33 PM

شاهد.. مخالفة الاحترازات تقود 19 محلًا ومركز تسوق ومطعمًا للإغلاق بجدة

حملات رقابية تنفذها "الأمانة" لسلامة المواطن والمقيم.. و"الزهراني": متواصلة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
3,330

أغلقت أمانة محافظة جدة، 19 محلًا تجاريًّا ما بين مراكز تسوق ومطاعم وتمويناتٍ ومقاهٍ خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المراكز من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها أمس الخميس على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 19 محلًا بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، بدأت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة منذ أمس الخميس، وشددت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأوضح: "تأتي هذه الجولات الرقابية ضِمن الجولات المتواصلة على كافة مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية".

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

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