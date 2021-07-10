احتفل الشاب "مهند أحمد الحميدان"، أحد منسوبي إدارة التعليم بالطائف، بزواجه، بحضور عائلي محدود وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".
"الحميدان" يحتفل بزفافه في الطائف
احتفل الشاب "مهند أحمد الحميدان"، أحد منسوبي إدارة التعليم بالطائف، بزواجه، بحضور عائلي محدود وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".
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"الحميدان" يحتفل بزفافه في الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-10
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
10:37 PM
"الحميدان" يحتفل بزفافه في الطائف
احتفل الشاب "مهند أحمد الحميدان"، أحد منسوبي إدارة التعليم بالطائف، بزواجه، بحضور عائلي محدود وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".
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