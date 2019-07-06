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وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في منطقة الرياض

أسبوع للنساء بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون

تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض غداً، خدماتها للنساء ولمدة أسبوع بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض، فيما توجد لخدمة الرجال في مقر الهيئة العليا لتطوير الرياض ولمدة أربعة أيام، وذلك ضمن إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في منطقة الرياض
سبق

تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض غداً، خدماتها للنساء ولمدة أسبوع بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض، فيما توجد لخدمة الرجال في مقر الهيئة العليا لتطوير الرياض ولمدة أربعة أيام، وذلك ضمن إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
05:41 PM

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في منطقة الرياض

أسبوع للنساء بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض غداً، خدماتها للنساء ولمدة أسبوع بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض، فيما توجد لخدمة الرجال في مقر الهيئة العليا لتطوير الرياض ولمدة أربعة أيام، وذلك ضمن إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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