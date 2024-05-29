وصول سفير جمهورية غويانا لدى الكويت إلى جدة

لحضور القمة الإسلامية بمكة

وصل ممثل جمهورية غويانا التعاونية سفير جمهورية غويانا لدى الكويت، السفير شمير الاي، إلى جدة اليوم؛ وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبال السفير شمير الاي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي المستشار بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافق عامر علي الشهري، ومندوب عن المراسم الملكية.