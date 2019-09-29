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ضبط 2095 كجم من الأسماك مجهولة المصدر بالسوق المركزي بجدة

خلال الجولات التفتيشية اليومية لإدارة المسالخ وأسواق النفع العام

ضبطت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام ممثلة في إدارة سوق السمك المركزي أمس، شاحنة محملة بالأسماك بلغت حمولتها 2095 كيلو جراماً، وذلك خلال الجولات التفتيشية اليومية على جودة الأسماك.

وأفاد مدير إدارة سوق السمك المركزي الدكتور محمد بن هادي بالحارث، أن المنتجات المضبوطة مجهولة المصدر جرى إعادة تعبئتها في صناديق لا تحمل بطاقات بيانات ولا تاريخ صلاحية.

ونوه "بالحارث" إلى أنه تم تطبيق النظام في حق مالك المنتجات الفاسدة ومصادرتها والتخلص منها بإتلافها وفق الطرق النظامية المتبعة في ذلك.

يُذكر أن جولات الأمانة التفتيشية تأتي ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المحافظة، وحفاظاً على الصحة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 2095 كجم من الأسماك مجهولة المصدر بالسوق المركزي بجدة
سبق

ضبطت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام ممثلة في إدارة سوق السمك المركزي أمس، شاحنة محملة بالأسماك بلغت حمولتها 2095 كيلو جراماً، وذلك خلال الجولات التفتيشية اليومية على جودة الأسماك.

وأفاد مدير إدارة سوق السمك المركزي الدكتور محمد بن هادي بالحارث، أن المنتجات المضبوطة مجهولة المصدر جرى إعادة تعبئتها في صناديق لا تحمل بطاقات بيانات ولا تاريخ صلاحية.

ونوه "بالحارث" إلى أنه تم تطبيق النظام في حق مالك المنتجات الفاسدة ومصادرتها والتخلص منها بإتلافها وفق الطرق النظامية المتبعة في ذلك.

يُذكر أن جولات الأمانة التفتيشية تأتي ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المحافظة، وحفاظاً على الصحة العامة.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
04:17 PM

ضبط 2095 كجم من الأسماك مجهولة المصدر بالسوق المركزي بجدة

خلال الجولات التفتيشية اليومية لإدارة المسالخ وأسواق النفع العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ضبطت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام ممثلة في إدارة سوق السمك المركزي أمس، شاحنة محملة بالأسماك بلغت حمولتها 2095 كيلو جراماً، وذلك خلال الجولات التفتيشية اليومية على جودة الأسماك.

وأفاد مدير إدارة سوق السمك المركزي الدكتور محمد بن هادي بالحارث، أن المنتجات المضبوطة مجهولة المصدر جرى إعادة تعبئتها في صناديق لا تحمل بطاقات بيانات ولا تاريخ صلاحية.

ونوه "بالحارث" إلى أنه تم تطبيق النظام في حق مالك المنتجات الفاسدة ومصادرتها والتخلص منها بإتلافها وفق الطرق النظامية المتبعة في ذلك.

يُذكر أن جولات الأمانة التفتيشية تأتي ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المحافظة، وحفاظاً على الصحة العامة.

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