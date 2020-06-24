السودان تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 93 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 8.889 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 وفاة؛ مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 3.699 حالة.
سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 93 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 8.889 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 وفاة؛ مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 3.699 حالة.السودان فيروس كورونا الجديد
سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 93 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 8.889 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 وفاة؛ مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 3.699 حالة.
سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 93 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 8.889 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 وفاة؛ مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 3.699 حالة.