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السودان تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 8.889

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 93 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 8.889 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 وفاة؛ مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 3.699 حالة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 93 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 8.889 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 وفاة؛ مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 3.699 حالة.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
12:29 PM

السودان تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 8.889

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 93 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 8.889 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 وفاة؛ مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 3.699 حالة.

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