"متحدث الصحة": لهذه الأسباب تزداد حالات الإصابة بكورونا بين العمالة

دعا أصحاب المؤسسات لتوفير سكن مناسب يخضع للاشتراطات

أرجع المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ازدياد حالات الإصابة بين العمالة الوافدة وانتشار العدوى بينهم، إلى عدة أسباب؛ ومن أهمها مقرات سكن العمالة التي للأسف تفتقد للاشتراطات الصحية؛ حيث نجد أكثر من ١٠ أشخاص في غرفة واحدة.



ودعا الدكتور العبد العالي في هذا الصدد أصحاب المؤسسات والشركات للعمل على توفير سكن مناسب يخضع للاشتراطات الصحية، ويطبق فيه نظام البعد الاجتماعي، وكذلك القيام بتعقيم أماكن السكن لهم مرتين في الأسبوع.



وقال العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا: الأماكن عالية الخطورة متعدّدة، ومن ضمنها مساكن العمال؛ حيث تم رصد حالات إيجابية وانتشار في هذه المساكن.



وطالب العمال ومشرفيهم وأصحاب الشركات والمؤسسات، بالتأكيد على أهمية التقيد بالتنظيمات التي تكفل بقاء هذه الأماكن في حالة صحية جيدة وأقل مخاطر، مشيرًا إلى أنه تم إعداد عدة رسائل بعدة لغات تناسب شرائح العمال الموجودين في مثل تلك المساكن؛ من ضمنها رسائل الجوال. ودعا أصحاب الشركات والمؤسسات التي لديها مساكن عمال للوصول إليهم ونشرها بينهم.



وأشار إلى أنه في حال وجود أعراض تنفسية ومن أهمها الكحة والعطاس وضيق في التنفس وارتفاع درجة الحرارة؛ ينصح الجميع، ومن ضمنهم القاطنون بمساكن العمال، بالعزل وعدم المخالطة للآخرين.



وأهاب متحدث وزارة الصحة بالجميع ضرورة الاستفادة من خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" بحسب اللغة التي تناسب العامل، أو من خلال مشرفي المساكن بتطبيق التقييم على مجموعة من العمال، والتي تساهم فِي اكتشاف الحالات في وقت مبكر، أو الاتصال على 937 الذي يتلقى الاتصالات والاستفسارات بعدة لغات على مدار الساعة.



وأكد متحدث الصحة أن خدمات الرعاية الطبية والصحية مجانية ومتوفرة للجميع للمواطن والمقيم ومخالفي أنظمة الإقامة، سواء في القطاعات الحكومية والخاصة بموجب الأمر الملكي الكريم، مشددًا على أهمية حصول الجميع على الرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن وعدم التأخر مع ظهور أعراض كورونا.