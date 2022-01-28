النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بعاملين بمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية

أميركا وفنزويلا تتحاوران حول أزمة انتقال السلطة

"أرياسا" استشهد أمام الصحفيين برسائل متبادلة

كشف وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، اليوم (الاثنين)، أن حكومته تخوض حواراً حقيقياً مع الإدارة الأميركية، على خلفية الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها فنزويلا، وذلك رغم اعتراف واشنطن برئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً.


ومستشهداً برسائل دبلوماسية تتبادلها كراكاس وواشنطن، قال " أرياسا" في مؤتمر صحفي: "إنها رسائل حقيقة، هناك حوار بيننا بالفعل، قريباً سيعقد فريقانا لقاء وسنواصل الاتصالات".

وذكر الوزير الفنزويلي بحسب "روسيا اليوم"، أن ممثلي دول "مجموعة الكاريبي" سيجتمعون اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لتوجيه دعوة إلى حوار في فنزويلا.

واندلعت في البلاد الأربعاء الماضي، مظاهرات احتجاجية حاشدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو، فيما أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أميركا وفنزويلا تتحاوران حول أزمة انتقال السلطة
سبق

كشف وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، اليوم (الاثنين)، أن حكومته تخوض حواراً حقيقياً مع الإدارة الأميركية، على خلفية الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها فنزويلا، وذلك رغم اعتراف واشنطن برئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً.


ومستشهداً برسائل دبلوماسية تتبادلها كراكاس وواشنطن، قال " أرياسا" في مؤتمر صحفي: "إنها رسائل حقيقة، هناك حوار بيننا بالفعل، قريباً سيعقد فريقانا لقاء وسنواصل الاتصالات".

وذكر الوزير الفنزويلي بحسب "روسيا اليوم"، أن ممثلي دول "مجموعة الكاريبي" سيجتمعون اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لتوجيه دعوة إلى حوار في فنزويلا.

واندلعت في البلاد الأربعاء الماضي، مظاهرات احتجاجية حاشدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو، فيما أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
10:55 PM

أميركا وفنزويلا تتحاوران حول أزمة انتقال السلطة

"أرياسا" استشهد أمام الصحفيين برسائل متبادلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
137

كشف وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، اليوم (الاثنين)، أن حكومته تخوض حواراً حقيقياً مع الإدارة الأميركية، على خلفية الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها فنزويلا، وذلك رغم اعتراف واشنطن برئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً.


ومستشهداً برسائل دبلوماسية تتبادلها كراكاس وواشنطن، قال " أرياسا" في مؤتمر صحفي: "إنها رسائل حقيقة، هناك حوار بيننا بالفعل، قريباً سيعقد فريقانا لقاء وسنواصل الاتصالات".

وذكر الوزير الفنزويلي بحسب "روسيا اليوم"، أن ممثلي دول "مجموعة الكاريبي" سيجتمعون اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لتوجيه دعوة إلى حوار في فنزويلا.

واندلعت في البلاد الأربعاء الماضي، مظاهرات احتجاجية حاشدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو، فيما أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,991
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,662
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,675
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,668

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة