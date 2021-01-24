أمريكا تعاونت مع الإمارات في إسقاط صواريخ الحوثي التي استهدفت أبوظبي

"العتيبة" دعا واشنطن إلى إدراج الميليشيا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية

أفاد سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، بأن إسقاط الصواريخ التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على أبوظبي، اليوم (الاثنين) تم بفضل تعاون وثيق بين الإمارات والولايات المتحدة.

وبيّن "العتيبة" أن الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية وتدفقات الأسلحة على الحوثيين من داعميهم.

وجدد السفير الإماراتي دعوته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.