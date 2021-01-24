النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تعاونت مع الإمارات في إسقاط صواريخ الحوثي التي استهدفت أبوظبي

"العتيبة" دعا واشنطن إلى إدراج الميليشيا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية

أفاد سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، بأن إسقاط الصواريخ التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على أبوظبي، اليوم (الاثنين) تم بفضل تعاون وثيق بين الإمارات والولايات المتحدة.

وبيّن "العتيبة" أن الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية وتدفقات الأسلحة على الحوثيين من داعميهم.

وجدد السفير الإماراتي دعوته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تعاونت مع الإمارات في إسقاط صواريخ الحوثي التي استهدفت أبوظبي
سبق

أفاد سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، بأن إسقاط الصواريخ التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على أبوظبي، اليوم (الاثنين) تم بفضل تعاون وثيق بين الإمارات والولايات المتحدة.

وبيّن "العتيبة" أن الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية وتدفقات الأسلحة على الحوثيين من داعميهم.

وجدد السفير الإماراتي دعوته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:47 PM

أمريكا تعاونت مع الإمارات في إسقاط صواريخ الحوثي التي استهدفت أبوظبي

"العتيبة" دعا واشنطن إلى إدراج الميليشيا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
2,246

أفاد سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، بأن إسقاط الصواريخ التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على أبوظبي، اليوم (الاثنين) تم بفضل تعاون وثيق بين الإمارات والولايات المتحدة.

وبيّن "العتيبة" أن الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية وتدفقات الأسلحة على الحوثيين من داعميهم.

وجدد السفير الإماراتي دعوته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,880
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,895
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة