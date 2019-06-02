الراجحي: توظيف 64 ألف مواطن خلال الـ4 أشهر الأولى من 2019
قال: سنواصل كافة الاتفاقيات لتحقيق النتائج المنشودة ومستهدفات رؤية 2030
أكد وزير العمل أحمد سليمان الراجحي مواصلة العمل باتفاقيات التوطين وكافة المبادرات الخاصة بذلك؛ نتيجة للنتائج الملموسة التي حققت خلال الفترة الماضية بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة.
وقال عبر حسابه في تويتر: استمرارًا للنتائج الإيجابية المحققة في مجال التوطين.. أسهمت اتفاقيات ومبادرات التوطين الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2019. وسنواصل بمشيئة الله متابعة كافة الاتفاقيات لتحقيق النتائج المنشودة ومستهدفات رؤية 2030 الطموحة.
الراجحي: توظيف 64 ألف مواطن خلال الـ4 أشهر الأولى من 2019
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-06-02
أكد وزير العمل أحمد سليمان الراجحي مواصلة العمل باتفاقيات التوطين وكافة المبادرات الخاصة بذلك؛ نتيجة للنتائج الملموسة التي حققت خلال الفترة الماضية بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة.
وقال عبر حسابه في تويتر: استمرارًا للنتائج الإيجابية المحققة في مجال التوطين.. أسهمت اتفاقيات ومبادرات التوطين الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2019. وسنواصل بمشيئة الله متابعة كافة الاتفاقيات لتحقيق النتائج المنشودة ومستهدفات رؤية 2030 الطموحة.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
07:40 PM
الراجحي: توظيف 64 ألف مواطن خلال الـ4 أشهر الأولى من 2019
قال: سنواصل كافة الاتفاقيات لتحقيق النتائج المنشودة ومستهدفات رؤية 2030
أكد وزير العمل أحمد سليمان الراجحي مواصلة العمل باتفاقيات التوطين وكافة المبادرات الخاصة بذلك؛ نتيجة للنتائج الملموسة التي حققت خلال الفترة الماضية بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة.
وقال عبر حسابه في تويتر: استمرارًا للنتائج الإيجابية المحققة في مجال التوطين.. أسهمت اتفاقيات ومبادرات التوطين الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2019. وسنواصل بمشيئة الله متابعة كافة الاتفاقيات لتحقيق النتائج المنشودة ومستهدفات رؤية 2030 الطموحة.