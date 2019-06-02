وقال عبر حسابه في تويتر: استمرارًا للنتائج الإيجابية المحققة في مجال التوطين.. أسهمت اتفاقيات ومبادرات التوطين الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2019. وسنواصل بمشيئة الله متابعة كافة الاتفاقيات لتحقيق النتائج المنشودة ومستهدفات رؤية 2030 الطموحة.

أكد وزير العمل أحمد سليمان الراجحي مواصلة العمل باتفاقيات التوطين وكافة المبادرات الخاصة بذلك؛ نتيجة للنتائج الملموسة التي حققت خلال الفترة الماضية بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة.

الراجحي: توظيف 64 ألف مواطن خلال الـ4 أشهر الأولى من 2019 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-02 أكد وزير العمل أحمد سليمان الراجحي مواصلة العمل باتفاقيات التوطين وكافة المبادرات الخاصة بذلك؛ نتيجة للنتائج الملموسة التي حققت خلال الفترة الماضية بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة. وقال عبر حسابه في تويتر: استمرارًا للنتائج الإيجابية المحققة في مجال التوطين.. أسهمت اتفاقيات ومبادرات التوطين الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2019. وسنواصل بمشيئة الله متابعة كافة الاتفاقيات لتحقيق النتائج المنشودة ومستهدفات رؤية 2030 الطموحة.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440 07:40 PM

الراجحي: توظيف 64 ألف مواطن خلال الـ4 أشهر الأولى من 2019 قال: سنواصل كافة الاتفاقيات لتحقيق النتائج المنشودة ومستهدفات رؤية 2030





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أكد وزير العمل أحمد سليمان الراجحي مواصلة العمل باتفاقيات التوطين وكافة المبادرات الخاصة بذلك؛ نتيجة للنتائج الملموسة التي حققت خلال الفترة الماضية بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة.

وقال عبر حسابه في تويتر: استمرارًا للنتائج الإيجابية المحققة في مجال التوطين.. أسهمت اتفاقيات ومبادرات التوطين الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2019. وسنواصل بمشيئة الله متابعة كافة الاتفاقيات لتحقيق النتائج المنشودة ومستهدفات رؤية 2030 الطموحة.