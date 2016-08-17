أعمدة كهرباء وسط الطريق تهدد حياة سكان حي المصيف بحائل

أحدها تعرضه لاصطدام بسبب وقوعه وسط طريق تسلكه السيارات

يشكل عمود إنارة في حي المصيف بحائل، خطراً حقيقياً على سكان الحي، بعد تعرضه لحادثة اصطدام بسبب وقوعه وسط طريق تسلكه السيارات.

وقال المواطن منصور الشمري، لـ"سبق"، إن سيارة اصطدمت بالعمود، ولايزال التيار الكهربائي يسري بالعمود، على الرغم من ميلانه بطريقة خطرة.

وأردف "منصور" أنه تواصل مع "بلدي 940"، وتم تسجيل بلاغه برقم 0000642727 لدى صيانة أعمدة الإنارة منذ يومين، دون حدوث أي تجاوب من قبل البلدية المعنية، حيث لا يزال عمود الإنارة المائل في محله.

وأضاف: "بعد عدم مباشرة المختصين للموقع، أتيت بكهربائي لفحص العمود، وإمكانية قطع التيار الكهربائي عنه، إلا أن الكهربائي لم يتمكن من ذلك، واعتذر".

ويقع العمود المذكور ضمن أعمدة عدة تشكل خطراً داهماً على مرتادي الطريق داخل الحي؛ الأمر الذي جعل سكان الحي يبدون تخوُّفهم من تكرار وقوع الكثير من الحوادث بأحد أعمدة الطريق ذاته؛ لعدم وجود حواجز أو جزيرة وسطية تحوي تلك الأعمدة، مطالبين بالتدخل العاجل لحل الأزمة.