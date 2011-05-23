فرنسا تحذر من حدوث فصل عنصري في إسرائيل مع عدم التوصل لحل الدولتين

"لودريان" أشار إلى صدامات المدن المختلطة

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اليوم (الأحد) من احتمال حصول فصل عنصري في إسرائيل في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشار "لودريان" خلال مقابلة صحافية إلى الصدامات التي شهدتها المدن المختلطة داخل إسرائيل بين فلسطينيين وإسرائيليين؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل ذلك؛ ما يُظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على خطورة وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة أو إطالة الوضع الراهن.