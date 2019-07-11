تنبيهات #الإنذار_المبكر تتواصل: أمطار وبرد بجازان وعسير

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى المساء.. وأتربة مثارة بمكة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشكل متقدم، اليوم الخميس، منطقتيْ جازان وعسير، من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، مع تساقط للبرد والسيول.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن الحالة تبدأ في الثانية عشرة ظهرًا بالمنطقتين، وتنتهي في الثامنة مساء بعسير والتاسعة مساء بجازان، وتشمل في عسير: (أبها، وأحد رفيدة، والرجة، والمجاردة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل)، وتشمل في جازان: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب).

وفي تنبيه آخر، أفادت الأرصاد بتعرض منطقة مكة المكرمة لحالة من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية بعدة محافظات، تشمل: (القنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنية)؛ بدءًا من الحادية عشرة صباحًا، وحتى الثامنة مساء.