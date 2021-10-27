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أكبر شركة فنادق عالمية "منخفضة التكلفة" تنقل مقرها إلى الرياض.. تعرف عليها

ضمن مئات الشركات العالمية

نشرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض على حسابها في تويتر، صورة تجمع أسماء الشركات العالمية التي تضمّ شركات كبرى منها شركتا فلور وبكتل الأميركيتين وسيمنس الألمانية وبيبسيكو وشركات طاقة وشركات فندقة.

وكانت العديد من الشركات العالمية قد أعلنت نقل مقر أعمالها الاقليمية للرياض في منتدى الاستثمار، ويقدر عددها بـ44 شركة عالمية، في خطوة توفر 30 ألف وظيفة تقريبًا وتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي بمليارات الدولارات.

وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي يهدف إلى جذب 480 شركة عالمية الى المملكة؛ بحسب بيان نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك على حسابه في تويتر.

وتأتي شركة "اويو" الهندية للفنادق، وهي الأكبر عالميًّا، وتملك سلسلة فنادق منخفضة التكاليف تفوق 8500 فندق في 230 مدينة، وستطلق شركة أويو الفندقية أعمالها الفندقية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة، موفرة أكثر من 3000 غرفة فندقية، كما تعتزم إنشاء معهدين أحدهما في الرياض والآخر في جدة؛ لتدريب السعوديين في إدارة الفنادق.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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أكبر شركة فنادق عالمية "منخفضة التكلفة" تنقل مقرها إلى الرياض.. تعرف عليها
سبق

نشرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض على حسابها في تويتر، صورة تجمع أسماء الشركات العالمية التي تضمّ شركات كبرى منها شركتا فلور وبكتل الأميركيتين وسيمنس الألمانية وبيبسيكو وشركات طاقة وشركات فندقة.

وكانت العديد من الشركات العالمية قد أعلنت نقل مقر أعمالها الاقليمية للرياض في منتدى الاستثمار، ويقدر عددها بـ44 شركة عالمية، في خطوة توفر 30 ألف وظيفة تقريبًا وتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي بمليارات الدولارات.

وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي يهدف إلى جذب 480 شركة عالمية الى المملكة؛ بحسب بيان نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك على حسابه في تويتر.

وتأتي شركة "اويو" الهندية للفنادق، وهي الأكبر عالميًّا، وتملك سلسلة فنادق منخفضة التكاليف تفوق 8500 فندق في 230 مدينة، وستطلق شركة أويو الفندقية أعمالها الفندقية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة، موفرة أكثر من 3000 غرفة فندقية، كما تعتزم إنشاء معهدين أحدهما في الرياض والآخر في جدة؛ لتدريب السعوديين في إدارة الفنادق.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
05:40 PM

أكبر شركة فنادق عالمية "منخفضة التكلفة" تنقل مقرها إلى الرياض.. تعرف عليها

ضمن مئات الشركات العالمية

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خالد خليل - الرياض
0
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نشرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض على حسابها في تويتر، صورة تجمع أسماء الشركات العالمية التي تضمّ شركات كبرى منها شركتا فلور وبكتل الأميركيتين وسيمنس الألمانية وبيبسيكو وشركات طاقة وشركات فندقة.

وكانت العديد من الشركات العالمية قد أعلنت نقل مقر أعمالها الاقليمية للرياض في منتدى الاستثمار، ويقدر عددها بـ44 شركة عالمية، في خطوة توفر 30 ألف وظيفة تقريبًا وتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي بمليارات الدولارات.

وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي يهدف إلى جذب 480 شركة عالمية الى المملكة؛ بحسب بيان نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك على حسابه في تويتر.

وتأتي شركة "اويو" الهندية للفنادق، وهي الأكبر عالميًّا، وتملك سلسلة فنادق منخفضة التكاليف تفوق 8500 فندق في 230 مدينة، وستطلق شركة أويو الفندقية أعمالها الفندقية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة، موفرة أكثر من 3000 غرفة فندقية، كما تعتزم إنشاء معهدين أحدهما في الرياض والآخر في جدة؛ لتدريب السعوديين في إدارة الفنادق.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,721
201,250 سيارة ..

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