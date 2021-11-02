النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان بالمغادرة فورًا

"الخارجية" جدّدت تأكيد حظر السفر نهائيًّا إلى بيروت

‬دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم "الثلاثاء"، جميع المواطنين الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً نظراً لتوتر الأوضاع هناك؛ مما يوجب أخذ الحيطة والحذر.

وأكدت الوزارة ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًّا إلى لبنان تفاديًا لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم؛ وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان بالمغادرة فورًا
سبق

‬دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم "الثلاثاء"، جميع المواطنين الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً نظراً لتوتر الأوضاع هناك؛ مما يوجب أخذ الحيطة والحذر.

وأكدت الوزارة ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًّا إلى لبنان تفاديًا لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم؛ وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:51 PM

البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان بالمغادرة فورًا

"الخارجية" جدّدت تأكيد حظر السفر نهائيًّا إلى بيروت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
637

‬دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم "الثلاثاء"، جميع المواطنين الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً نظراً لتوتر الأوضاع هناك؛ مما يوجب أخذ الحيطة والحذر.

وأكدت الوزارة ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًّا إلى لبنان تفاديًا لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم؛ وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,992
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,922
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,065
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,144

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة