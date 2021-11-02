وأكدت الوزارة ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًّا إلى لبنان تفاديًا لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم؛ وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

‬دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم "الثلاثاء"، جميع المواطنين الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً نظراً لتوتر الأوضاع هناك؛ مما يوجب أخذ الحيطة والحذر.

البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان بالمغادرة فورًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-02 ‬دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم "الثلاثاء"، جميع المواطنين الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً نظراً لتوتر الأوضاع هناك؛ مما يوجب أخذ الحيطة والحذر. وأكدت الوزارة ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًّا إلى لبنان تفاديًا لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم؛ وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443 04:51 PM

البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان بالمغادرة فورًا "الخارجية" جدّدت تأكيد حظر السفر نهائيًّا إلى بيروت





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‬دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم "الثلاثاء"، جميع المواطنين الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً نظراً لتوتر الأوضاع هناك؛ مما يوجب أخذ الحيطة والحذر.

وأكدت الوزارة ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًّا إلى لبنان تفاديًا لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم؛ وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.