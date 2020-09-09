نجاة نائب رئيس هذه الدولة من قنبلة استهدفته صباح اليوم

سيارات إسعاف هُرعت إلى مكان الانفجار.. جثتان و7 مصابين

قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني عمر الله صالح: إن قنبلة انفجرت صباح اليوم الأربعاء على جانب طريق في العاصمة كابل مستهدفة "صالح"؛ لكنه نجا دون أن يصاب بأذى.

وكتب رضوان مراد المتحدث باسم مكتب "صالح" على فيسبوك يقول: اليوم حاول عدو أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح؛ لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير، ونجا صالح من الهجوم سالمًا"، مضيفًا أن "القنبلة استهدفت موكب صالح وأدت لإصابة بعض حراسه".

وذكرت قناة "طلوع نيوز" المحلية أن سيارات إسعاف وإطفاء هُرعت إلى مكان الانفجار؛ فيما بيّن مسؤولو وزارة الصحة أنه تم نقل جثتين وسبعة مصابين إلى المستشفى حتى الآن.