النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري

المملكة تطلق غداً أول قمة دولية للمواصفات بمشاركة عالمية واسعة

ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش رئاسة العشرين

تطلق المملكة العربية السعودية، غداً، القمة الدولية للمواصفات بالرياض، كأول قمة دولية تختص بمناقشة القضايا ذات الصلة بالمواصفات القياسية ودورها في مواجهة الأزمات ودعم التحول الرقمي، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وذلك برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

يشارك في هذه القمة متحدثون دوليون وممثلو منظمات دولية من بينها منظمة التقييس الدولية (الآيزو)، واللجنة الدولية الكهروتقنية، والاتحاد الدولي للاتصالات، إلى جانب رؤساء أجهزة التقييس الوطنية في مختلف دول العالم.

وتلقي القمة الدولية للمواصفات الضوء على دور المواصفات القياسية وأجهزة التقييس الوطنية في مواجهة الأزمات، ودورها في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تجاوز تلك الأزمات والتقليل من آثارها السلبية، كما ستتطرق القمة لمناقشة دور المواصفات القياسية في تعزيز التحول الرقمي.

وتنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، هذه القمة بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

يأتي تنظيم هذه القمة النوعيّة كأول قمة دولية متخصصة في المواصفات على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين هذا العام، تأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تعزيز سبل ووسائل التعاون والتكامل بين دول العالم في مختلف المجالات، وبالأخص المجالات الفنية التي تعزز القدرات الاقتصادية وتدفع بمعدلات التبادل التجاري والاستثماري لآفاق أوسع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تطلق غداً أول قمة دولية للمواصفات بمشاركة عالمية واسعة
سبق

تطلق المملكة العربية السعودية، غداً، القمة الدولية للمواصفات بالرياض، كأول قمة دولية تختص بمناقشة القضايا ذات الصلة بالمواصفات القياسية ودورها في مواجهة الأزمات ودعم التحول الرقمي، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وذلك برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

يشارك في هذه القمة متحدثون دوليون وممثلو منظمات دولية من بينها منظمة التقييس الدولية (الآيزو)، واللجنة الدولية الكهروتقنية، والاتحاد الدولي للاتصالات، إلى جانب رؤساء أجهزة التقييس الوطنية في مختلف دول العالم.

وتلقي القمة الدولية للمواصفات الضوء على دور المواصفات القياسية وأجهزة التقييس الوطنية في مواجهة الأزمات، ودورها في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تجاوز تلك الأزمات والتقليل من آثارها السلبية، كما ستتطرق القمة لمناقشة دور المواصفات القياسية في تعزيز التحول الرقمي.

وتنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، هذه القمة بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

يأتي تنظيم هذه القمة النوعيّة كأول قمة دولية متخصصة في المواصفات على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين هذا العام، تأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تعزيز سبل ووسائل التعاون والتكامل بين دول العالم في مختلف المجالات، وبالأخص المجالات الفنية التي تعزز القدرات الاقتصادية وتدفع بمعدلات التبادل التجاري والاستثماري لآفاق أوسع.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
11:42 AM

المملكة تطلق غداً أول قمة دولية للمواصفات بمشاركة عالمية واسعة

ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش رئاسة العشرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
206

تطلق المملكة العربية السعودية، غداً، القمة الدولية للمواصفات بالرياض، كأول قمة دولية تختص بمناقشة القضايا ذات الصلة بالمواصفات القياسية ودورها في مواجهة الأزمات ودعم التحول الرقمي، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وذلك برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

يشارك في هذه القمة متحدثون دوليون وممثلو منظمات دولية من بينها منظمة التقييس الدولية (الآيزو)، واللجنة الدولية الكهروتقنية، والاتحاد الدولي للاتصالات، إلى جانب رؤساء أجهزة التقييس الوطنية في مختلف دول العالم.

وتلقي القمة الدولية للمواصفات الضوء على دور المواصفات القياسية وأجهزة التقييس الوطنية في مواجهة الأزمات، ودورها في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تجاوز تلك الأزمات والتقليل من آثارها السلبية، كما ستتطرق القمة لمناقشة دور المواصفات القياسية في تعزيز التحول الرقمي.

وتنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، هذه القمة بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

يأتي تنظيم هذه القمة النوعيّة كأول قمة دولية متخصصة في المواصفات على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين هذا العام، تأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تعزيز سبل ووسائل التعاون والتكامل بين دول العالم في مختلف المجالات، وبالأخص المجالات الفنية التي تعزز القدرات الاقتصادية وتدفع بمعدلات التبادل التجاري والاستثماري لآفاق أوسع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,479
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,845
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,856
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,954

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة