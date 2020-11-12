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ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 33470 بريطانياً خلال يوم

حصيلة الحالات تقفز إلى 1290195

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الخميس)، بتسجيلها 33470 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع حاد لمؤشر الحالات اليومية.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا ارتفعت في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى مستوى 1290195 حالة، وفقاً لـ رويترز".

وسجلت بريطانيا أمس الأول 20412 إصابة، فيما بلغ عدد الإصابات أمس 22950.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 33470 بريطانياً خلال يوم
سبق

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الخميس)، بتسجيلها 33470 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع حاد لمؤشر الحالات اليومية.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا ارتفعت في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى مستوى 1290195 حالة، وفقاً لـ رويترز".

وسجلت بريطانيا أمس الأول 20412 إصابة، فيما بلغ عدد الإصابات أمس 22950.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
08:23 PM

ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 33470 بريطانياً خلال يوم

حصيلة الحالات تقفز إلى 1290195

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الخميس)، بتسجيلها 33470 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع حاد لمؤشر الحالات اليومية.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا ارتفعت في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى مستوى 1290195 حالة، وفقاً لـ رويترز".

وسجلت بريطانيا أمس الأول 20412 إصابة، فيما بلغ عدد الإصابات أمس 22950.

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