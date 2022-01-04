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وزير الصحة: إصابات كورونا ترتفع ونتوقع زيادتها واللقاح أثبت فعاليته

"الصحة العالمية": "أوميكرون" يصيب أعلى الجهاز التنفسي وأعراضه أخف من بقية المتحورات

"محمود" أشار إلى الحاجة لتنسيق دولي في توفير لقاح خاص له

أفاد مدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية عبدي محمود، اليوم الثلاثاء، بأن مزيداً من الأدلة تُظهر أن سلالة "أوميكرون" من فيروس "كورونا" تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتسبب أعراضاً أخف من المتحورات السابقة.

وحول ما إذا كان "أوميكرون" سيحتاج إلى لقاح خاص، ذكر "محمود" أن من السابق لأوانه تحديد ذلك، غير أنه بيّن أن هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي، ولا يجب أن يتخذه القطاع التجاري وحده، وفقاً لـ"رويترز".

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"الصحة العالمية": "أوميكرون" يصيب أعلى الجهاز التنفسي وأعراضه أخف من بقية المتحورات
سبق

أفاد مدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية عبدي محمود، اليوم الثلاثاء، بأن مزيداً من الأدلة تُظهر أن سلالة "أوميكرون" من فيروس "كورونا" تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتسبب أعراضاً أخف من المتحورات السابقة.

وحول ما إذا كان "أوميكرون" سيحتاج إلى لقاح خاص، ذكر "محمود" أن من السابق لأوانه تحديد ذلك، غير أنه بيّن أن هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي، ولا يجب أن يتخذه القطاع التجاري وحده، وفقاً لـ"رويترز".

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
02:26 PM

"الصحة العالمية": "أوميكرون" يصيب أعلى الجهاز التنفسي وأعراضه أخف من بقية المتحورات

"محمود" أشار إلى الحاجة لتنسيق دولي في توفير لقاح خاص له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية عبدي محمود، اليوم الثلاثاء، بأن مزيداً من الأدلة تُظهر أن سلالة "أوميكرون" من فيروس "كورونا" تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتسبب أعراضاً أخف من المتحورات السابقة.

وحول ما إذا كان "أوميكرون" سيحتاج إلى لقاح خاص، ذكر "محمود" أن من السابق لأوانه تحديد ذلك، غير أنه بيّن أن هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي، ولا يجب أن يتخذه القطاع التجاري وحده، وفقاً لـ"رويترز".

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