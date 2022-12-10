جوستافو: الدوري هدفنا .. وعالجنا أخطاءنا أمام الباطن

أكد مدرب النصر جوستافو على أهمية مباراة فريقه القادمة أمام القادسية، وقال: "نحسب لكل مباراة حسابها، وقد عملنا خلال الأيام الماضية على معالجة الملاحظات الفنية التي ظهرت على الفريق أمام الباطن؛ حيث نسعى في المباريات القادمة لأن يكون هناك أداء منظم لكسر التكتلات الدفاعية ونكون أكثر اتحادًا في أدائنا الدفاعي".

وعن مباراة الفريق السابقة أمام فريق الباطن قال: "ليس من الفرق السهلة؛ هو فريق جيد، فريق يملك 19 نقطة، بالإضافة إلى أنه فريق يلعب على أرضية صناعية يجيد اللعب عليها، وهذه كانت نقطة في صالحه. وفريقنا لم يكن سيئًا؛ بل أدى بشكل جيد لكننا لم نتمكن من تفكيك التكتل الدفاعي المنظم للباطن".

وأضاف: رغم التعادل مع الباطن إلا أن الفريق لم يكن بحالة السوء التي يتحدث عنها البعض. نعم، أداؤنا كان بعيدًا عن المستويات التي لعبنا بها المباريات الثلاث السابقة رغم أننا كنا قد استحوذنا على تسعين بالمائة من وقت المباراة بشكل كامل، ولكننا لم نوفق في استثمار الفرص التي لاحت لنا، علاوة على أن الرقابة الدفاعية لدينا رجل لرجل لم تكن حاضرة، وعموماً نحن لم نكن موفقين في هذه المباراة.

وعن حظوظ الفريق في المنافسة على الدوري قال: "ما دام أن هناك مباريات ونقاطًا في الميدان فحظوظنا قائمة وسنعمل بكل ما لدينا على أن ننافس على اللقب".

من جانبه أكد لاعب النصر والمنتخب اللاعب أحمد الفريدي على أن فترة التأهيل التي قضاها في مانشستر كانت فترة جيدة ومفيدة. وقال: "استفدت منها في إنزال الوزن والقوة العضلية واللياقية؛ حيث كانت تحت إشراف مدربين على مستوى عال جداً في التأهيل، واستفادتي كبيرة من ذلك ولله الحمد. وأنا ولله الحمد الآن جاهز للمشاركة من جميع النواحي".