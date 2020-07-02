المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ6 مساء
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 4 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وينبع)، بالإضافة لارتفاع الموج بها.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ6 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-02
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وينبع)، بالإضافة لارتفاع الموج بها.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
08:30 AM
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ6 مساء
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 4 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وينبع)، بالإضافة لارتفاع الموج بها.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.