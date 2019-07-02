بعد المنع .. نجل حميدان التركي: أبي يمثل أمام لجنة الإفراج اليوم والخيارات 3

أوضح سابقاً السبب وقال: إدارة السجن تعذرت بـ "الضباب" وحجزته في زنزانته

كشف تركي؛ نجل السجين السعودي بأمريكا حميدان التركي، أن والده سيمثل اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الإفراج المشروط بعد منعه من الجلسة السابقة التي كان من المُفترض عقدها قبل شهرين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال "تركي"؛ إن الخيارات المتاحة ثلاثة: إما قبول طلب الإفراج، أو رفضه وإعادة النظر بعد مدة تحدّدها اللجنة، ‏أو الرفض النهائي وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).

وكان تركي حميدان التركي؛ قد كشف في وقت سابق عن منع والده من حضور جلسة الإفراج المشروط التي من المفترض عقدها قبل شهرين، مبيناً أن إدارة السجن قامت بإغلاق السجن متعذرة بسبب الأحوال الجوية (ضباب)، وتم احتجازه في زنزانته، ومنعه من حضور الجلسة".

يُشار إلى أن القضاء الأمريكي كان قد رفض العام الماضي الإفراج المشروط عن الأكاديمي السعودي حميدان التركي؛ على أن تتم إعادة اللجنة خلال العام الجاري.

وسبق أن أحبط مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالية عام 2013 نقل "التركي"؛ لإكمال محكوميته في السعودية من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بتورّطه في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو "توم كليمنتس"؛ واتضح عدم صحة تلك الادعاءات الملفقة.