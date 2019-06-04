النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في مشهد مهيب.. شاهد آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد بمسجد قباء في المدينة المنورة

صور رصدتها "سبق".. وسط جهود جبارة في تنظيم حركة المرور التي شهدت كثافة عالية

تصوير - عمار الأحمدي

رصدت عدسة "سبق" مشهدًا مهيبًا لآلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في "مسجد قباء"، الذي شهد كثافة حضور منذ ساعات الفجر الأولى.

وامتلأت أروقة وساحات المسجد والشوارع المؤدية له بالمصلين، وسط استنفار كل القطاعات لمتابعة المساجد والجوامع التي تقام فيها "صلاة العيد"؛ وذلك حرصًا على سلامة المصلين.

وبذل مرور منطقة المدينة المنورة، جهودًا كبيرة في تنظيم حركة المرور من وإلى مسجد قباء، كذلك في جميع الطرق والشوارع التي شهدت كثافة مركبات؛ وخاصة المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في مشهد مهيب.. شاهد آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد بمسجد قباء في المدينة المنورة
سبق

تصوير - عمار الأحمدي

رصدت عدسة "سبق" مشهدًا مهيبًا لآلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في "مسجد قباء"، الذي شهد كثافة حضور منذ ساعات الفجر الأولى.

وامتلأت أروقة وساحات المسجد والشوارع المؤدية له بالمصلين، وسط استنفار كل القطاعات لمتابعة المساجد والجوامع التي تقام فيها "صلاة العيد"؛ وذلك حرصًا على سلامة المصلين.

وبذل مرور منطقة المدينة المنورة، جهودًا كبيرة في تنظيم حركة المرور من وإلى مسجد قباء، كذلك في جميع الطرق والشوارع التي شهدت كثافة مركبات؛ وخاصة المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
08:37 AM

في مشهد مهيب.. شاهد آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد بمسجد قباء في المدينة المنورة

صور رصدتها "سبق".. وسط جهود جبارة في تنظيم حركة المرور التي شهدت كثافة عالية

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
6
16,891

تصوير - عمار الأحمدي

رصدت عدسة "سبق" مشهدًا مهيبًا لآلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في "مسجد قباء"، الذي شهد كثافة حضور منذ ساعات الفجر الأولى.

وامتلأت أروقة وساحات المسجد والشوارع المؤدية له بالمصلين، وسط استنفار كل القطاعات لمتابعة المساجد والجوامع التي تقام فيها "صلاة العيد"؛ وذلك حرصًا على سلامة المصلين.

وبذل مرور منطقة المدينة المنورة، جهودًا كبيرة في تنظيم حركة المرور من وإلى مسجد قباء، كذلك في جميع الطرق والشوارع التي شهدت كثافة مركبات؛ وخاصة المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,134
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,281
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,905

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة