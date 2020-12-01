وفاة "نبيل اللافي" ابن وكيل وزارة الصحة

توفي نبيل بن علي اللافي، ابن وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية، الدكتور علي اللافي.
"سبق" تتقدم بالعزاء والمواساة للدكتور "اللافي"، سائلة المولى -عز وجل- أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
توفي نبيل بن علي اللافي، ابن وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية، الدكتور علي اللافي.
"سبق" تتقدم بالعزاء والمواساة للدكتور "اللافي"، سائلة المولى -عز وجل- أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
توفي نبيل بن علي اللافي، ابن وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية، الدكتور علي اللافي.
"سبق" تتقدم بالعزاء والمواساة للدكتور "اللافي"، سائلة المولى -عز وجل- أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
توفي نبيل بن علي اللافي، ابن وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية، الدكتور علي اللافي.
"سبق" تتقدم بالعزاء والمواساة للدكتور "اللافي"، سائلة المولى -عز وجل- أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".