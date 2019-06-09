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باحث يفضح لعب "ابن جاسم" دور الشقيق المسكين: يداه ملطختان بدم العرب

قال: فشل في تصنّع دور الناصح الأمين وعاد للمؤامرات .. "الطبع غلب التطبّع"

علّق باحث سياسي على تذبذب الأدوار التي حاول رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم؛ الظهور بها أمام الرأي العام، بأن "ابن جاسم"؛ هو الناصح الأمين للتضليل على ما خلّفته جرائم يديه الملطختين بدماء العرب الأبرياء؛ حيث يقول المثل العربي الشهير "الطبع يغلب التطبّع" فتكون طبيعته المعهودة صُنع المؤامرات والدسائس.

وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي؛ في تغريدة له على "تويتر": "الأشهر الماضية أراد حمد بن جاسم؛ أن يقدّم نفسه على أنه الناصح الأمين أو الشقيق المسكين، لكنه أدرك أنه لا يمكن أن يكون كذلك ويداه ملطختان بدماء الأبرياء في أرجاء الوطن العربي!".

‏وأضاف: "اليوم يعود صانع المؤامرات ومدبّر الدسائس إلى وضعه الطبيعي، ولكن بعد أن أصبح ورقة محروقة وأكثر المكشوفين والمفضوحين".

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باحث يفضح لعب "ابن جاسم" دور الشقيق المسكين: يداه ملطختان بدم العرب
سبق

علّق باحث سياسي على تذبذب الأدوار التي حاول رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم؛ الظهور بها أمام الرأي العام، بأن "ابن جاسم"؛ هو الناصح الأمين للتضليل على ما خلّفته جرائم يديه الملطختين بدماء العرب الأبرياء؛ حيث يقول المثل العربي الشهير "الطبع يغلب التطبّع" فتكون طبيعته المعهودة صُنع المؤامرات والدسائس.

وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي؛ في تغريدة له على "تويتر": "الأشهر الماضية أراد حمد بن جاسم؛ أن يقدّم نفسه على أنه الناصح الأمين أو الشقيق المسكين، لكنه أدرك أنه لا يمكن أن يكون كذلك ويداه ملطختان بدماء الأبرياء في أرجاء الوطن العربي!".

‏وأضاف: "اليوم يعود صانع المؤامرات ومدبّر الدسائس إلى وضعه الطبيعي، ولكن بعد أن أصبح ورقة محروقة وأكثر المكشوفين والمفضوحين".

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
10:08 AM

باحث يفضح لعب "ابن جاسم" دور الشقيق المسكين: يداه ملطختان بدم العرب

قال: فشل في تصنّع دور الناصح الأمين وعاد للمؤامرات .. "الطبع غلب التطبّع"

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مسلّم الهواملة - الرياض
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5,548

علّق باحث سياسي على تذبذب الأدوار التي حاول رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم؛ الظهور بها أمام الرأي العام، بأن "ابن جاسم"؛ هو الناصح الأمين للتضليل على ما خلّفته جرائم يديه الملطختين بدماء العرب الأبرياء؛ حيث يقول المثل العربي الشهير "الطبع يغلب التطبّع" فتكون طبيعته المعهودة صُنع المؤامرات والدسائس.

وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي؛ في تغريدة له على "تويتر": "الأشهر الماضية أراد حمد بن جاسم؛ أن يقدّم نفسه على أنه الناصح الأمين أو الشقيق المسكين، لكنه أدرك أنه لا يمكن أن يكون كذلك ويداه ملطختان بدماء الأبرياء في أرجاء الوطن العربي!".

‏وأضاف: "اليوم يعود صانع المؤامرات ومدبّر الدسائس إلى وضعه الطبيعي، ولكن بعد أن أصبح ورقة محروقة وأكثر المكشوفين والمفضوحين".

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