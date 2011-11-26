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تحذير للمتاجر.. لا لوضع "أسماء الله" على الأكياس المعرضة للامتهان

خطاب تلقّاه مجلس الغرف من وزارة التجارة بعد ورود شكاوى متعلقة

حذّر مجلس الغرف السعودية، جميع المتاجر، من وضع أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات المُعرّضة للامتهان وإزالة الموجود منها.

وتلقّى مجلس الغرف السعودية خطابًا من وزارة التجارة المتضمن ورود عدد من الشكاوى المتعلقة بقيام العديد من المتاجر بكتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات المعرضة للامتهان.

وأشارت إلى أنه قد صدر توجيه وزير الداخلية رقم (21016) وتاريخ 17/ 3/ 1407هـ المتضمن عدم كتابة أسماء الله على جميع الأوراق والأوعية التي يؤول الأمر فيها إلى الامتهان.

وكانت اللجنة الدائمة للإفتاء قد درست في عام 1415هـ وضع أسماء الله عز وجل وصفاته في أماكن متعددة معرضة للامتهان، وأفتت بمنع ذلك؛ تكريمًا وتعظيمًا لأسماء الله عز وجل.

مجلس الغرف السعودية أسماء الله الحسنى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير للمتاجر.. لا لوضع "أسماء الله" على الأكياس المعرضة للامتهان
سبق

حذّر مجلس الغرف السعودية، جميع المتاجر، من وضع أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات المُعرّضة للامتهان وإزالة الموجود منها.

وتلقّى مجلس الغرف السعودية خطابًا من وزارة التجارة المتضمن ورود عدد من الشكاوى المتعلقة بقيام العديد من المتاجر بكتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات المعرضة للامتهان.

وأشارت إلى أنه قد صدر توجيه وزير الداخلية رقم (21016) وتاريخ 17/ 3/ 1407هـ المتضمن عدم كتابة أسماء الله على جميع الأوراق والأوعية التي يؤول الأمر فيها إلى الامتهان.

وكانت اللجنة الدائمة للإفتاء قد درست في عام 1415هـ وضع أسماء الله عز وجل وصفاته في أماكن متعددة معرضة للامتهان، وأفتت بمنع ذلك؛ تكريمًا وتعظيمًا لأسماء الله عز وجل.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
12:13 PM

تحذير للمتاجر.. لا لوضع "أسماء الله" على الأكياس المعرضة للامتهان

خطاب تلقّاه مجلس الغرف من وزارة التجارة بعد ورود شكاوى متعلقة

A A A
خالد علي - الرياض
0
708

حذّر مجلس الغرف السعودية، جميع المتاجر، من وضع أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات المُعرّضة للامتهان وإزالة الموجود منها.

وتلقّى مجلس الغرف السعودية خطابًا من وزارة التجارة المتضمن ورود عدد من الشكاوى المتعلقة بقيام العديد من المتاجر بكتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات المعرضة للامتهان.

وأشارت إلى أنه قد صدر توجيه وزير الداخلية رقم (21016) وتاريخ 17/ 3/ 1407هـ المتضمن عدم كتابة أسماء الله على جميع الأوراق والأوعية التي يؤول الأمر فيها إلى الامتهان.

وكانت اللجنة الدائمة للإفتاء قد درست في عام 1415هـ وضع أسماء الله عز وجل وصفاته في أماكن متعددة معرضة للامتهان، وأفتت بمنع ذلك؛ تكريمًا وتعظيمًا لأسماء الله عز وجل.

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