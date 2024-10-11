رغم الهدنة.. أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مناطق سكنية وتعلن مقتل 7

"الخارجية": هجوم صاروخي استهدف مدينة غانجا أسفر عن 33 جريحاً

أكدت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الأحد، أن قصفاً للقوات الأرمينية خلال الليل أوقع 7 قتلى في أذربيجان.



وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إلى أن قصفا من أرمينيا استهدف مدينة غانجا الأذربيجانية، رغم الهدنة الإنسانية التي يُفترض أن تكون سارية في النزاع حول إقليم ناغورني كاراباخ.



وأضافت الوزارة: "هجوم صاروخي جديد للقوات الأرمينية على منطقة سكنية في غانجا، ثاني أكبر مدن أذربيجان، أوقع سبعة قتلى و33 جريحا".



وأرفقت الوزارة التغريدة بصور للدمار في المدينة، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ودخل وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني كاراباخ حيز التنفيذ، ظهر السبت، بعد أسبوعين من المعارك بين البلدين، في ظل تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في الإقليم المتنازع عليه.



وقبيل توقف القتال، صرح أرتاك بلغاريان، وسيط الجمهورية المعلنة من جانب واحد، في تغريدة على تويتر: "قبل دقائق قليلة قصفت أذربيجان مناطق مدنية في ستيباناكرت مرة أخرى بالصواريخ"، موضحا أنه لم ترد معلومات بعد عن الضحايا.



واستهدفت عمليات قصف ستيباناكرت مرات عدة في الأيام الأخيرة، وقال بلغاريان إن "باكو تستخدم أسلوب جرائم الحرب نفسه حتى اللحظة الأخيرة".



وسمع دوي انفجارين صباح السبت بعد موافقة أرمينيا وأذربيجان على وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش.



وأشارت وزارة الدفاع الأذربيجانية، السبت، إلى أن أرمينيا "تقصف بكثافة" مناطق مأهولة بالسكان.



وذكرت الوزارة في بيان أن "القوات المسلحة الأرمينية تقصف بشكل مكثف مناطق جرانبوي وتيرتر وأقدم وأقجابردي وفيزولي وأذربيجان تتخذ إجراءات للرد بالمثل".