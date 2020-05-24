النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكم الدولي "القحطاني" يجمع عددًا من فئات المجتمع في ( وزنك .. صحتك)

من خلال برنامج غذائي دوائي وبمشاركة محلية وخارجية

في ظل تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من تهافت وسائل التواصل الاجتماعي على نقل ما هو صحيح وغير صحيح وما له فائدة من عدمه واستغلال إحدى تلك الوسائل لما هو مفيد، قام الحكم الدولي السابق (المستشار التحكيمي لبرنامج كورة - روتانا خليجية) عبدالله القحطاني بإنشاء قروب عبر تطبيق "الواتس أب " تحت عنوان ( وزنك .. صحتك)، يضم

عددًا من السعوديين والمقيمين داخل المملكة وخارجها من ( رياضيين - ضباط - أطباء - دكاترة - معلمين) وعددًا آخر من منسوبي سفارات وملحقيات المملكة أو ممن هم مبتعثون من الدكاترة والأطباء لإكمال بعض متطلباتهم التعليمية أو الطبية.

وقال "القحطاني " لـ "سبق" : يتم من خلال هذا القروب إرسال البرنامج اليومي (الغذائي واللياقي) لكل فرد وتبادل النصائح والإرشادات كل حسب اختصاصه، كما تضمن أيضًا عمل مسابقات ثقافية (طبية - رياضية - تاريخية ....إلخ) مع الأخذ في الاعتبار استقاء المعلومات والإرشادات والأخبار من مصادرها المعتمدة، وكذلك إبراز الدور الذي قامت به المملكة في التصدي لهذه الجائحة، دون السماح بإرسال أي رسائل أو مواد من غير تلك المصادر أو تخالف الغرض الذي أنشئ من أجله القروب، وبعد زوال هذه الجائحة بإذن الله تعالى سيتم توثيق لأهم ما تم تداوله وما تم رصده من فوائد ومواقف أثناء فترة هذه الجائحة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الحكم الدولي "القحطاني" يجمع عددًا من فئات المجتمع في ( وزنك .. صحتك)
سبق

في ظل تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من تهافت وسائل التواصل الاجتماعي على نقل ما هو صحيح وغير صحيح وما له فائدة من عدمه واستغلال إحدى تلك الوسائل لما هو مفيد، قام الحكم الدولي السابق (المستشار التحكيمي لبرنامج كورة - روتانا خليجية) عبدالله القحطاني بإنشاء قروب عبر تطبيق "الواتس أب " تحت عنوان ( وزنك .. صحتك)، يضم

عددًا من السعوديين والمقيمين داخل المملكة وخارجها من ( رياضيين - ضباط - أطباء - دكاترة - معلمين) وعددًا آخر من منسوبي سفارات وملحقيات المملكة أو ممن هم مبتعثون من الدكاترة والأطباء لإكمال بعض متطلباتهم التعليمية أو الطبية.

وقال "القحطاني " لـ "سبق" : يتم من خلال هذا القروب إرسال البرنامج اليومي (الغذائي واللياقي) لكل فرد وتبادل النصائح والإرشادات كل حسب اختصاصه، كما تضمن أيضًا عمل مسابقات ثقافية (طبية - رياضية - تاريخية ....إلخ) مع الأخذ في الاعتبار استقاء المعلومات والإرشادات والأخبار من مصادرها المعتمدة، وكذلك إبراز الدور الذي قامت به المملكة في التصدي لهذه الجائحة، دون السماح بإرسال أي رسائل أو مواد من غير تلك المصادر أو تخالف الغرض الذي أنشئ من أجله القروب، وبعد زوال هذه الجائحة بإذن الله تعالى سيتم توثيق لأهم ما تم تداوله وما تم رصده من فوائد ومواقف أثناء فترة هذه الجائحة.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
09:08 PM

الحكم الدولي "القحطاني" يجمع عددًا من فئات المجتمع في ( وزنك .. صحتك)

من خلال برنامج غذائي دوائي وبمشاركة محلية وخارجية

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
362

في ظل تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من تهافت وسائل التواصل الاجتماعي على نقل ما هو صحيح وغير صحيح وما له فائدة من عدمه واستغلال إحدى تلك الوسائل لما هو مفيد، قام الحكم الدولي السابق (المستشار التحكيمي لبرنامج كورة - روتانا خليجية) عبدالله القحطاني بإنشاء قروب عبر تطبيق "الواتس أب " تحت عنوان ( وزنك .. صحتك)، يضم

عددًا من السعوديين والمقيمين داخل المملكة وخارجها من ( رياضيين - ضباط - أطباء - دكاترة - معلمين) وعددًا آخر من منسوبي سفارات وملحقيات المملكة أو ممن هم مبتعثون من الدكاترة والأطباء لإكمال بعض متطلباتهم التعليمية أو الطبية.

وقال "القحطاني " لـ "سبق" : يتم من خلال هذا القروب إرسال البرنامج اليومي (الغذائي واللياقي) لكل فرد وتبادل النصائح والإرشادات كل حسب اختصاصه، كما تضمن أيضًا عمل مسابقات ثقافية (طبية - رياضية - تاريخية ....إلخ) مع الأخذ في الاعتبار استقاء المعلومات والإرشادات والأخبار من مصادرها المعتمدة، وكذلك إبراز الدور الذي قامت به المملكة في التصدي لهذه الجائحة، دون السماح بإرسال أي رسائل أو مواد من غير تلك المصادر أو تخالف الغرض الذي أنشئ من أجله القروب، وبعد زوال هذه الجائحة بإذن الله تعالى سيتم توثيق لأهم ما تم تداوله وما تم رصده من فوائد ومواقف أثناء فترة هذه الجائحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,489
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,716
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,783
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,560

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة