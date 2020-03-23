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عشريني يدهس مقيمًا ويلوذ بالفرار ويُخفي مركبته .. والمرور يقبض عليه بالطائف

التحقيق معه بعد اعترافه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

تمكنت دوريات البحث والتحري بإدارة مرور محافظة الطائف اليوم من ضبط شاب عشريني، تسبب في حادث دهس لوافد أدى لإصابته بإصابات حرجة نوّمَ على إثرها بالعناية المركزة.


وكان الحادث قد وقع مطلع الأسبوع الماضي بشارع حسان بن ثابت بالطائف لمقيم من جنسية عربية لحق به إصابات بليغة، فيما قام سائق المركبة الهارب من موقع الحادث بإخفائها خارج المحافظة.

وبجهود رجال البحث والتحري بإدارة مرور الطائف تم التوصل للسائق والمركبة، كونه لم يتوفر وقتها أي معلومات تفصيلية عنهما، وجرى احتجازه مع المركبة والتحقيق معه بعد اعترافه، في طور اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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عشريني يدهس مقيمًا ويلوذ بالفرار ويُخفي مركبته .. والمرور يقبض عليه بالطائف
سبق

تمكنت دوريات البحث والتحري بإدارة مرور محافظة الطائف اليوم من ضبط شاب عشريني، تسبب في حادث دهس لوافد أدى لإصابته بإصابات حرجة نوّمَ على إثرها بالعناية المركزة.


وكان الحادث قد وقع مطلع الأسبوع الماضي بشارع حسان بن ثابت بالطائف لمقيم من جنسية عربية لحق به إصابات بليغة، فيما قام سائق المركبة الهارب من موقع الحادث بإخفائها خارج المحافظة.

وبجهود رجال البحث والتحري بإدارة مرور الطائف تم التوصل للسائق والمركبة، كونه لم يتوفر وقتها أي معلومات تفصيلية عنهما، وجرى احتجازه مع المركبة والتحقيق معه بعد اعترافه، في طور اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:01 AM

عشريني يدهس مقيمًا ويلوذ بالفرار ويُخفي مركبته .. والمرور يقبض عليه بالطائف

التحقيق معه بعد اعترافه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

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فهد العتيبي - الطائف
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4,079

تمكنت دوريات البحث والتحري بإدارة مرور محافظة الطائف اليوم من ضبط شاب عشريني، تسبب في حادث دهس لوافد أدى لإصابته بإصابات حرجة نوّمَ على إثرها بالعناية المركزة.


وكان الحادث قد وقع مطلع الأسبوع الماضي بشارع حسان بن ثابت بالطائف لمقيم من جنسية عربية لحق به إصابات بليغة، فيما قام سائق المركبة الهارب من موقع الحادث بإخفائها خارج المحافظة.

وبجهود رجال البحث والتحري بإدارة مرور الطائف تم التوصل للسائق والمركبة، كونه لم يتوفر وقتها أي معلومات تفصيلية عنهما، وجرى احتجازه مع المركبة والتحقيق معه بعد اعترافه، في طور اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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