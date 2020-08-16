النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدفاع المدني": حذار من ترك هذه الأشياء الـ5 في سيارتك خلال الحر

فيديو توعوي.. قد تسبب انفجارًا أو إشعال النار في أجزاء من المركبة

حذّرت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، من ترك 5 أشياء داخل السيارات، في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت المديرية ضرورة خلوّ السيارة من (عبوة الغاز، وولاعة السجائر، والشاحن المتنقل، وبطارية الهاتف، وعبوة العطر المضغوطة، وعبوة سائل معقم اليدين).

وأشارت في فيديو توعوي على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن جميع هذه المواد قد تنفجر ما عدا المعقمات، قد تتسبب في إشعال النار في أجزاء من السيارة.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدفاع المدني": حذار من ترك هذه الأشياء الـ5 في سيارتك خلال الحر
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، من ترك 5 أشياء داخل السيارات، في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت المديرية ضرورة خلوّ السيارة من (عبوة الغاز، وولاعة السجائر، والشاحن المتنقل، وبطارية الهاتف، وعبوة العطر المضغوطة، وعبوة سائل معقم اليدين).

وأشارت في فيديو توعوي على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن جميع هذه المواد قد تنفجر ما عدا المعقمات، قد تتسبب في إشعال النار في أجزاء من السيارة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
01:10 PM

"الدفاع المدني": حذار من ترك هذه الأشياء الـ5 في سيارتك خلال الحر

فيديو توعوي.. قد تسبب انفجارًا أو إشعال النار في أجزاء من المركبة

A A A
خالد علي - جدة
1
7,507

حذّرت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، من ترك 5 أشياء داخل السيارات، في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت المديرية ضرورة خلوّ السيارة من (عبوة الغاز، وولاعة السجائر، والشاحن المتنقل، وبطارية الهاتف، وعبوة العطر المضغوطة، وعبوة سائل معقم اليدين).

وأشارت في فيديو توعوي على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن جميع هذه المواد قد تنفجر ما عدا المعقمات، قد تتسبب في إشعال النار في أجزاء من السيارة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,307
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,694

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة