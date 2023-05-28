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للتأكد من الجاهزية.. "فرضية إخلاء" تنفذها إدارة قطار الحرمين في محطة المدينة

ضمن برامج التدريب والسلامة للكوادر الوطنية ولرفع الوعي وتجنب حدوث إصابات

نفذت إدارة مشروع قطار الحرمين اليوم فرضية إخلاء لقطار الحرمين السريع بمحطة المدينة المنورة؛ وذلك ضمن برامج التدريب والسلامة للكوادر الوطنية.

وشارك جموع من المواطنين بالتجربة الفرضية لرفع الوعي والمساهمة بتعريف المشاركين في حالة حدوث أي حالة طارئة لا سمح الله للقاطرات أو توقفها، ولسرعة الاستجابة لتنفيذ خطة الإخلاء بالطرق الصحيحة والسليمة واتخاذ أدوات السلامة الانسيابية من انتقال الركاب بين القاطرات الناقلة، وليتم ذلك في زمن قياسي مع تجنب حدوث إصابات لا سمح الله.

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للتأكد من الجاهزية.. "فرضية إخلاء" تنفذها إدارة قطار الحرمين في محطة المدينة
سبق

نفذت إدارة مشروع قطار الحرمين اليوم فرضية إخلاء لقطار الحرمين السريع بمحطة المدينة المنورة؛ وذلك ضمن برامج التدريب والسلامة للكوادر الوطنية.

وشارك جموع من المواطنين بالتجربة الفرضية لرفع الوعي والمساهمة بتعريف المشاركين في حالة حدوث أي حالة طارئة لا سمح الله للقاطرات أو توقفها، ولسرعة الاستجابة لتنفيذ خطة الإخلاء بالطرق الصحيحة والسليمة واتخاذ أدوات السلامة الانسيابية من انتقال الركاب بين القاطرات الناقلة، وليتم ذلك في زمن قياسي مع تجنب حدوث إصابات لا سمح الله.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
08:37 PM

للتأكد من الجاهزية.. "فرضية إخلاء" تنفذها إدارة قطار الحرمين في محطة المدينة

ضمن برامج التدريب والسلامة للكوادر الوطنية ولرفع الوعي وتجنب حدوث إصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نفذت إدارة مشروع قطار الحرمين اليوم فرضية إخلاء لقطار الحرمين السريع بمحطة المدينة المنورة؛ وذلك ضمن برامج التدريب والسلامة للكوادر الوطنية.

وشارك جموع من المواطنين بالتجربة الفرضية لرفع الوعي والمساهمة بتعريف المشاركين في حالة حدوث أي حالة طارئة لا سمح الله للقاطرات أو توقفها، ولسرعة الاستجابة لتنفيذ خطة الإخلاء بالطرق الصحيحة والسليمة واتخاذ أدوات السلامة الانسيابية من انتقال الركاب بين القاطرات الناقلة، وليتم ذلك في زمن قياسي مع تجنب حدوث إصابات لا سمح الله.

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