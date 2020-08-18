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"أصرخ وأهرب".. فيديو رعب تحت الفيضانات والانهيارات الطينية بالصين

تحطم كل ما يقع على طريقها

"أصرخ وأهرب"، هذا كل ما يستطيع أن يفعله سكان قرى محافظة قانسو شمالي غرب الصين في مواجهة أعتى فيضانات وانهيارات طينية ونهر هائج يحمل معه الطين ويكتسح ويدمر كل شيء.

وقال موقع "روسيا اليوم"، تسببت عواصف عاتية وأمطار غزيرة بحدوث انهيارات طينية في شمال غرب الصين، وإجلاء أكثر من 10 آلاف شخص، وغرق الطرق والمنازل بمياه السيل.

وكشفت فيديوهات صينية مروعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد الفيضانات المرعبة والانهيارات الصخرية والطينية وأصوات السكان المذعورين الذين اعتصموا بأسطح المباني وهم يصيحون، أصرخ وأهرب.

وحسب الفيديوهات فإن سكان قرى مقاطعة لونج نان بمحافظة قانسو على النهر الأصفر، هم الأكثر تأثرًا بالفيضانات.

وتأتي هذه المشاهد في الوقت الذي تعرضت فيه مناطق في جميع أنحاء الصين للفيضانات والأمطار الغزيرة منذ شهر يونيو.

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"أصرخ وأهرب".. فيديو رعب تحت الفيضانات والانهيارات الطينية بالصين
سبق

"أصرخ وأهرب"، هذا كل ما يستطيع أن يفعله سكان قرى محافظة قانسو شمالي غرب الصين في مواجهة أعتى فيضانات وانهيارات طينية ونهر هائج يحمل معه الطين ويكتسح ويدمر كل شيء.

وقال موقع "روسيا اليوم"، تسببت عواصف عاتية وأمطار غزيرة بحدوث انهيارات طينية في شمال غرب الصين، وإجلاء أكثر من 10 آلاف شخص، وغرق الطرق والمنازل بمياه السيل.

وكشفت فيديوهات صينية مروعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد الفيضانات المرعبة والانهيارات الصخرية والطينية وأصوات السكان المذعورين الذين اعتصموا بأسطح المباني وهم يصيحون، أصرخ وأهرب.

وحسب الفيديوهات فإن سكان قرى مقاطعة لونج نان بمحافظة قانسو على النهر الأصفر، هم الأكثر تأثرًا بالفيضانات.

وتأتي هذه المشاهد في الوقت الذي تعرضت فيه مناطق في جميع أنحاء الصين للفيضانات والأمطار الغزيرة منذ شهر يونيو.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
02:27 PM

"أصرخ وأهرب".. فيديو رعب تحت الفيضانات والانهيارات الطينية بالصين

تحطم كل ما يقع على طريقها

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,022

"أصرخ وأهرب"، هذا كل ما يستطيع أن يفعله سكان قرى محافظة قانسو شمالي غرب الصين في مواجهة أعتى فيضانات وانهيارات طينية ونهر هائج يحمل معه الطين ويكتسح ويدمر كل شيء.

وقال موقع "روسيا اليوم"، تسببت عواصف عاتية وأمطار غزيرة بحدوث انهيارات طينية في شمال غرب الصين، وإجلاء أكثر من 10 آلاف شخص، وغرق الطرق والمنازل بمياه السيل.

وكشفت فيديوهات صينية مروعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد الفيضانات المرعبة والانهيارات الصخرية والطينية وأصوات السكان المذعورين الذين اعتصموا بأسطح المباني وهم يصيحون، أصرخ وأهرب.

وحسب الفيديوهات فإن سكان قرى مقاطعة لونج نان بمحافظة قانسو على النهر الأصفر، هم الأكثر تأثرًا بالفيضانات.

وتأتي هذه المشاهد في الوقت الذي تعرضت فيه مناطق في جميع أنحاء الصين للفيضانات والأمطار الغزيرة منذ شهر يونيو.

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