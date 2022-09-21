لمعان الـ89 عامًا.. نساء الوطن عن يومه: أحلامنا مع القيادة تعلو معانقة السحاب

"العمري" و"الغامدي" و"ريم" يبلورن لـ"سبق" انطلاقة السعوديات وثبات مكتسباتها

تعيش المرأة السعودية، اليوم، أزهى عصورها، فأًصبح للنساء السعوديات دور فعال في المجتمع، وشهدت السعودية حملات إصلاحات قانونية وتغيرات ثقافية هي الأكبر في تاريخها المعاصر.

وفي طريق ما أنجزته المرأة السعودية التقت "سبق" عددًا من السيدات للتعبير عن حبهن وسعادتهن بالإنجازات الوطنية؛ حيث قالت المهندسة أمجاد العمري وهي أول سعودية تحرز بطولة سباق "كارتينغ" النسائية لـ"سبق": "في يومنا الوطني أقول: سلمت يا وطنًا منح أبناءه القوة ليجابه بقية الأمم، سلمت يا وطنًا كان لنا سندًا وفخرًا، المرأة السعودية الآن تحتفي بكونها من أقوى سيدات العالم، بعلمها وثقافتها وفكرها، منحها الوطن العزيمة والقوة لتكون ما تطمح إليه ولترفع رايته عاليًا، كل عام وأنت يا وطن بعز ورخاء".

وأضافت: "كل عام ووطني بعز وشموخ، كل عام ورايتنا تعانق السماء واسم المملكة يعلو بين الدول، أحبك يا وطني وأفديك بوقتي وجهدي وعلمي لتكون فخورًا بي وارفع اسمك عاليًا فوق السحاب".

من جهة أخرى قالت الاقتصادية نوف الغامدي لـ"سبق": "يأتي اليوم الوطني كل عام في مثل هذا التوقيت ليكونَ محطةً مُلْهمةً لكافة أطياف المجتمع السعودي نستمِدُّ منها عزمَنا على استكمال المسيرة لتحقيق الرؤية التي وضعها لنا خادم الحرمين الشريفين ووليُّ عهده الأمين، ولنشحذَ فيها الهمم نحو القمم، وهذا العام الـ89 نعلن للعالم أننا بقيادة "سلمان" لا ترضينا معانقةُ السحاب فطموحاتنا لا حدود لها، وإننا بحول الله عاقدون العزم على تحقيقها".

وأردفت: "تأتي اليوم هذه الذكرى ونحن نستشرف المستقبل وما يكتنزه لنا الغد بمشيئة الله؛ فبوادره قد ظهرت وأبهرت العام وأشعلت فينا الحماس لنكون أكثر تمسُّكًا به، وكيف لا؟ وقد أرسى قواعده "سلمان" فذاك عهدٌ ووعد تحفُّه دعواتنا لله تعالى بأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأنْ يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه وسوء، وأن يطيل عمر خادم الحرمين الشريفين على طاعته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرًا، وصادق تهنئتنا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا".

وتابعت: "اليوم ينطلق بنا أميرنا الطموح محمد بن سلمان إلى مرحلة تنموية كبيرة لمرحلة ما بعد النفط، عناصرها الإنسان والأمن والرفاهية "رؤية 2030" مشروع حضاري يتأقلم مع الجديد، ويتجاوز الهواجس، وولي العهد بهذه الروح الجديدة وتلك الرؤية الشجاعة والإرادة الجادة والمشاريع المهيبة؛ استطاع أن يجعل بلاده تحت الأضواء بشكل إيجابي، وباتت الصورة الحقيقية للسعودية وأصبحت أكثر إشراقًا واحترامًا، بلادنا اليوم تعيش لحظات استثنائية، وتزامن ذلك مع بلورة منظومة تحول غير مسبوقة تهدف لإصلاح جذري عبر إنتاج وعي ثقافي وتنموي في المنظومة الاجتماعية".

وأوضحت: "حقيقة لم تشبه السنوات التي تولَّى فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم؛ أيَّة سنوات في تاريخ النهضة الحديثة، فقد كانت قمة طويق الشامخة التي تشبه همم السعوديين شاهدة فيها على ارتسام الرؤية، وتحديد الأهداف، وتوالي الإنجازات، سنوات تسارعتْ فيها عجلة التنمية كما لم تتسارع من قبل، سنوات رسم فيها الملك سلمان بن عبدالعزيز إطارًا متكاملًا لمستقبل هذا الوطن، وأرسى مبادئ لإدارة التنمية بطريقة فاعلة ومؤثرة؛ فسياساته جاءتْ واضحةَ المعالمِ، مُشْبَّعةً بالحزم والعزم لغدٍ أكثر استقرارًا ورخاءً، وما كان برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي بدأ في عهده إلا الخطوةَ النوعية الأهم في مسيرةِ البناء والنماء، ومن خلاله مُكِّنتْ كافة أجهزة الدولة من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة".

واختتمت قائلة: "سحر هذه التسعة والثمانين عاماً، فهو ذلك اللمعان الغامض العابق الذي تنظر إليه في عيون أبنائه وأحفاده مع كل إنجاز، لمعان لا يشبهه لمعان أي قائد آخر، كأنهم يخاطبوننا من قلوبهم وعبر عيونهم: "وستستمتعون برفاهية هي أكبر كثيرًا من تلك التي عرفها أجدادكم"، كثيرة وعديدة هي مظاهر القوة والرخاء في هذا الوطن، لكن أهمها هو هذا التلاحم الرائع بين القيادة والشعب؛ ما جعله صخرة صلبة تتكسر أمامها كل الدسائس والمؤامرات".

أما المحامية ريم العمري فقالت لـ"سبق": "نحتفل اليوم باليوم الوطني الغالي على قلوبنا، نحتفل به ونرفع أصواتنا عاليًا الحمد لله على هذا الوطن، الحمد لله على والدنا الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد حفظهما الله، نخن فخورون بهم وهم فخورون بنا".

وتتابع: "اليوم المرأة السعودية من أكثر النساء قوة وحضورًا، الجميع يلتفت لها ويحسدها على ما وصلت له فحققت ما عجزت عنه دول كانت تدعي أنها نصيرة للمرأة، ولكن المملكة سبقتهم وأثبتت أن بناء المجتمع لا يقوم إلا بمشاركة جميع أفراد شعبه رجالًا ونساءً، وحتى الأطفال كان لهم أولوية واهتمام لدى حكومتنا الرشيدة، وأخيرًا كل عام وكل يوم ووطننا وشعبنا وحكومتنا بخير".