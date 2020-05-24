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"الصحة" : تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 72560

"الوقيت": نفخر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة  لمواجهة "كورونا "

قال إنّ صحة الإنسان في المملكة على رأس أولويات القيادة

رفع مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت باسمه ونيابة عن كافة منسوبي مركز المعلومات الوطني أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على وطننا وقيادتنا بالخير واليمن والبركات، وأن يزيل هذا الوباء والبلاء عن وطننا والعالم أجمع.

وعبّر "الوقيت" عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة، لمواجهة جائحة كورونا، مبديًا فخره بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في سبيل الحد من انتشار "كورونا"، وسعيها الدؤوب للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث أكدت تلك الخطوات أنّ صحة الإنسان في المملكة على رأس أولويات القيادة الرشيدة، سائلاً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمن والاستقرار، ويكشف ما تمر به الأمة والعالم أجمع من تفشّي جائحة "كورونا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوقيت": نفخر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة  لمواجهة "كورونا "
سبق

رفع مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت باسمه ونيابة عن كافة منسوبي مركز المعلومات الوطني أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على وطننا وقيادتنا بالخير واليمن والبركات، وأن يزيل هذا الوباء والبلاء عن وطننا والعالم أجمع.

وعبّر "الوقيت" عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة، لمواجهة جائحة كورونا، مبديًا فخره بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في سبيل الحد من انتشار "كورونا"، وسعيها الدؤوب للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث أكدت تلك الخطوات أنّ صحة الإنسان في المملكة على رأس أولويات القيادة الرشيدة، سائلاً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمن والاستقرار، ويكشف ما تمر به الأمة والعالم أجمع من تفشّي جائحة "كورونا".

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
04:05 PM

"الوقيت": نفخر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة  لمواجهة "كورونا "

قال إنّ صحة الإنسان في المملكة على رأس أولويات القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت باسمه ونيابة عن كافة منسوبي مركز المعلومات الوطني أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على وطننا وقيادتنا بالخير واليمن والبركات، وأن يزيل هذا الوباء والبلاء عن وطننا والعالم أجمع.

وعبّر "الوقيت" عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة، لمواجهة جائحة كورونا، مبديًا فخره بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في سبيل الحد من انتشار "كورونا"، وسعيها الدؤوب للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث أكدت تلك الخطوات أنّ صحة الإنسان في المملكة على رأس أولويات القيادة الرشيدة، سائلاً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمن والاستقرار، ويكشف ما تمر به الأمة والعالم أجمع من تفشّي جائحة "كورونا".

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