قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت صاروخاً باليستيّاً، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.
التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون تجاه #جازان
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت صاروخاً باليستيّاً، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.
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التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون تجاه #جازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-20
20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
11:10 AM
التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون تجاه #جازان
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت صاروخاً باليستيّاً، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.
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