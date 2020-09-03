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"أمين الشرقية" يطلق منصة مجتمعية لمشاركة المواطنين في اتخاذ القرار

تماشياً مع رؤية 2030 في بناء مجتمع مبادر ومُساهم وتوسيع المشاركة المجتمعية

أطلق أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير "منصة المشاركة المجتمعية"، التي تأتي إنفاذاً لقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي خدمة تقوم على زيادة مستويات المشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين في تحقيق الأثر؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع مبادر ومُساهم في اتخاذ القرار.

وتهدف المنصة للمشاركة المجتمعية بالمساهمة في جمع الأفكار والمقترحات والمشاركة في مبادرات القطاع البلدي كتجميل المدينة واستدامة البيئة والتحول الرقمي من مختلف شرائح المجتمع، كما تتيح تقييم الخدمات المقدمة من الأمانة؛ لضمان الجودة ورِضا المستفيدين.

وعقب التدشين أكّد أمين المنطقة الشرقية، أن إطلاق "منصة المشاركة المجتمعية"؛ تأتي وفقاً لقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي، لافتاً إلى أن المنصة تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، بجمع المبادرات والمقترحات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وإشراكهم في صُنع القرار، حيث تم تصنيف عناصر المشاركة والخيارات التي تُمكِّن المواطن أو المقيم بالمشاركة بعدة نوافذ عن طريق المنصّة.

من جهته، قال وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل إن المنصة تهدف إلى المشاركة المجتمعية للمساهمة في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية لدى مختلف شرائح المجتمع من خلال جمع أفكارهم ومقترحاتهم عبر المنصة وإشراكهم في صناعة القرار ولبناء علاقة مجتمعية وثيقة تسهم في تحقيق جودة الخدمات البلدية وتحويل العمل الاجتماعي الى عمل مؤسسي تنموي شامل.

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"أمين الشرقية" يطلق منصة مجتمعية لمشاركة المواطنين في اتخاذ القرار
سبق

أطلق أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير "منصة المشاركة المجتمعية"، التي تأتي إنفاذاً لقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي خدمة تقوم على زيادة مستويات المشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين في تحقيق الأثر؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع مبادر ومُساهم في اتخاذ القرار.

وتهدف المنصة للمشاركة المجتمعية بالمساهمة في جمع الأفكار والمقترحات والمشاركة في مبادرات القطاع البلدي كتجميل المدينة واستدامة البيئة والتحول الرقمي من مختلف شرائح المجتمع، كما تتيح تقييم الخدمات المقدمة من الأمانة؛ لضمان الجودة ورِضا المستفيدين.

وعقب التدشين أكّد أمين المنطقة الشرقية، أن إطلاق "منصة المشاركة المجتمعية"؛ تأتي وفقاً لقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي، لافتاً إلى أن المنصة تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، بجمع المبادرات والمقترحات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وإشراكهم في صُنع القرار، حيث تم تصنيف عناصر المشاركة والخيارات التي تُمكِّن المواطن أو المقيم بالمشاركة بعدة نوافذ عن طريق المنصّة.

من جهته، قال وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل إن المنصة تهدف إلى المشاركة المجتمعية للمساهمة في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية لدى مختلف شرائح المجتمع من خلال جمع أفكارهم ومقترحاتهم عبر المنصة وإشراكهم في صناعة القرار ولبناء علاقة مجتمعية وثيقة تسهم في تحقيق جودة الخدمات البلدية وتحويل العمل الاجتماعي الى عمل مؤسسي تنموي شامل.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
02:00 PM

"أمين الشرقية" يطلق منصة مجتمعية لمشاركة المواطنين في اتخاذ القرار

تماشياً مع رؤية 2030 في بناء مجتمع مبادر ومُساهم وتوسيع المشاركة المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أطلق أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير "منصة المشاركة المجتمعية"، التي تأتي إنفاذاً لقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي خدمة تقوم على زيادة مستويات المشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين في تحقيق الأثر؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع مبادر ومُساهم في اتخاذ القرار.

وتهدف المنصة للمشاركة المجتمعية بالمساهمة في جمع الأفكار والمقترحات والمشاركة في مبادرات القطاع البلدي كتجميل المدينة واستدامة البيئة والتحول الرقمي من مختلف شرائح المجتمع، كما تتيح تقييم الخدمات المقدمة من الأمانة؛ لضمان الجودة ورِضا المستفيدين.

وعقب التدشين أكّد أمين المنطقة الشرقية، أن إطلاق "منصة المشاركة المجتمعية"؛ تأتي وفقاً لقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي، لافتاً إلى أن المنصة تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، بجمع المبادرات والمقترحات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وإشراكهم في صُنع القرار، حيث تم تصنيف عناصر المشاركة والخيارات التي تُمكِّن المواطن أو المقيم بالمشاركة بعدة نوافذ عن طريق المنصّة.

من جهته، قال وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل إن المنصة تهدف إلى المشاركة المجتمعية للمساهمة في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية لدى مختلف شرائح المجتمع من خلال جمع أفكارهم ومقترحاتهم عبر المنصة وإشراكهم في صناعة القرار ولبناء علاقة مجتمعية وثيقة تسهم في تحقيق جودة الخدمات البلدية وتحويل العمل الاجتماعي الى عمل مؤسسي تنموي شامل.

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