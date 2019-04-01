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الغامدي: رصد مخالفات في 10 صيدليات بيطرية بجدة

أدوية مجهولة المصدر وأطباء يعملون بدون تراخيص

رصدت لجنة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، عدداً من المخالفات أثناء الوقوف والتفتيش على عشر صيدليات بيطرية بمحافظة جدة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم العثور خلال الحملة التفتيشية على أدوية غير مسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، وأدوية مجهولة المصدر، وكذلك تم رصد أطباء يعملون بدون تراخيص مزاولة المهنة.

وأشار إلى أنه تم عمل الإجراءات اللازمة وإصدار المخالفات بحق الصيدليات المخالفة وتحريز الأدوية التي تم ضبطها وأخذ تعهدات بعدم التصرف.

وشدد الغامدي على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها وذلك من خلال الهاتف المجاني 8002470000 على مدار الساعة.

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الغامدي: رصد مخالفات في 10 صيدليات بيطرية بجدة
سبق

رصدت لجنة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، عدداً من المخالفات أثناء الوقوف والتفتيش على عشر صيدليات بيطرية بمحافظة جدة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم العثور خلال الحملة التفتيشية على أدوية غير مسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، وأدوية مجهولة المصدر، وكذلك تم رصد أطباء يعملون بدون تراخيص مزاولة المهنة.

وأشار إلى أنه تم عمل الإجراءات اللازمة وإصدار المخالفات بحق الصيدليات المخالفة وتحريز الأدوية التي تم ضبطها وأخذ تعهدات بعدم التصرف.

وشدد الغامدي على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها وذلك من خلال الهاتف المجاني 8002470000 على مدار الساعة.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
08:47 PM

الغامدي: رصد مخالفات في 10 صيدليات بيطرية بجدة

أدوية مجهولة المصدر وأطباء يعملون بدون تراخيص

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عبدالله الراجحي - جدة
1
957

رصدت لجنة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، عدداً من المخالفات أثناء الوقوف والتفتيش على عشر صيدليات بيطرية بمحافظة جدة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم العثور خلال الحملة التفتيشية على أدوية غير مسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، وأدوية مجهولة المصدر، وكذلك تم رصد أطباء يعملون بدون تراخيص مزاولة المهنة.

وأشار إلى أنه تم عمل الإجراءات اللازمة وإصدار المخالفات بحق الصيدليات المخالفة وتحريز الأدوية التي تم ضبطها وأخذ تعهدات بعدم التصرف.

وشدد الغامدي على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها وذلك من خلال الهاتف المجاني 8002470000 على مدار الساعة.

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