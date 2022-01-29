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توقعات باضطراب جوي جديد بأجواء المملكة وأمطار محتملة الإثنين

ستعود إلى استقرارها الثلاثاء.. مع بقاء البرودة عموماً

تشير التوقعات إلى تأثر أجزاءٍ متفرقة من المملكة يوم الإثنين بحالةٍ من عدم الاستقرار الجوي، تُصنف بأنها ضعيفة إلى متوسطة الشدة بشكلٍ عام، تجلب معها بعض الأمطار.

ووفق "طقس العرب"، يُتوقع أن تتأثر المملكة يوم الإثنين بعبور جبهة هوائية باردة سطحية، ينتج عنها تشكُّل كميات من الغيوم الماطرة على أجزاءٍ متفرقة من المملكة، تشمل كُلاً من سواحل وسط وجنوب البحر الأحمر، إضافة إلى عموم جنوب غرب المملكة وأجزاءٍ من شمال الرياض وجنوب القصيم، وتمتد حتى حفر الباطن وشمال المنطقة الشرقية.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن تترافق الحالة ببعض الهطولات المطرية متفاوتة الشدة.

ولفت إلى توقع عودة الطقس إلى الاستقرار اعتباراً من يوم الثلاثاء، مع بقاء الطقس بارداً بوجهٍ عام على أغلب المناطق، خاصة الشمالية منها.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقعات باضطراب جوي جديد بأجواء المملكة وأمطار محتملة الإثنين
سبق

تشير التوقعات إلى تأثر أجزاءٍ متفرقة من المملكة يوم الإثنين بحالةٍ من عدم الاستقرار الجوي، تُصنف بأنها ضعيفة إلى متوسطة الشدة بشكلٍ عام، تجلب معها بعض الأمطار.

ووفق "طقس العرب"، يُتوقع أن تتأثر المملكة يوم الإثنين بعبور جبهة هوائية باردة سطحية، ينتج عنها تشكُّل كميات من الغيوم الماطرة على أجزاءٍ متفرقة من المملكة، تشمل كُلاً من سواحل وسط وجنوب البحر الأحمر، إضافة إلى عموم جنوب غرب المملكة وأجزاءٍ من شمال الرياض وجنوب القصيم، وتمتد حتى حفر الباطن وشمال المنطقة الشرقية.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن تترافق الحالة ببعض الهطولات المطرية متفاوتة الشدة.

ولفت إلى توقع عودة الطقس إلى الاستقرار اعتباراً من يوم الثلاثاء، مع بقاء الطقس بارداً بوجهٍ عام على أغلب المناطق، خاصة الشمالية منها.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:46 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:40 PM

توقعات باضطراب جوي جديد بأجواء المملكة وأمطار محتملة الإثنين

ستعود إلى استقرارها الثلاثاء.. مع بقاء البرودة عموماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,548

تشير التوقعات إلى تأثر أجزاءٍ متفرقة من المملكة يوم الإثنين بحالةٍ من عدم الاستقرار الجوي، تُصنف بأنها ضعيفة إلى متوسطة الشدة بشكلٍ عام، تجلب معها بعض الأمطار.

ووفق "طقس العرب"، يُتوقع أن تتأثر المملكة يوم الإثنين بعبور جبهة هوائية باردة سطحية، ينتج عنها تشكُّل كميات من الغيوم الماطرة على أجزاءٍ متفرقة من المملكة، تشمل كُلاً من سواحل وسط وجنوب البحر الأحمر، إضافة إلى عموم جنوب غرب المملكة وأجزاءٍ من شمال الرياض وجنوب القصيم، وتمتد حتى حفر الباطن وشمال المنطقة الشرقية.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن تترافق الحالة ببعض الهطولات المطرية متفاوتة الشدة.

ولفت إلى توقع عودة الطقس إلى الاستقرار اعتباراً من يوم الثلاثاء، مع بقاء الطقس بارداً بوجهٍ عام على أغلب المناطق، خاصة الشمالية منها.

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