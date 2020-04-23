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إصابات كورونا .. اليابان وصلت لـ 12226 وبلجيكا ارتفعت إلى 42797

تسجيل 386 حالة اصابة جديدة في رومانيا ليبلغ الإجمالي 10096 إصابة

سجلت اليابان 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و21 وفاة جديدة بالوباء التنفسي خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 12226 حالةً والوفيات إلى 305 وفاة.

وأوضحت أن هذا الإجمالي لا يشمل إصابة 712 شخصاً ووفاة 13 آخرين بالفيروس كانوا على متن سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قبالة سواحل طوكيو في فبراير الماضي.

وبحسب الحصيلة الجديدة، كانت الإصابات في طوكيو هي الأعلى في اليابان بعدما سجلت 134 عدوى جديدة مما رفع إجمالي الحالات المسجلة في العاصمة اليابانية إلى 3573 إصابةً.

من ناحية أخرى، شهدت بلجيكا تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 908 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و230 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 42797 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6490 حالة وفاة.

أمّا في رومانيا، فقد قالت الحكومة اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بتسجيل 386 حالة جديدة ليصل إلى 10096 إصابة مؤكدة.

وأضافت أن 2478 شخصًا تعافوا حتى الآن بينما توفي 527 مريضًا.

وفرضت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي حالة الطوارئ في 16 مارس ثم مددتها حتى 15 مايو أيار وبموجبها لا يسمح للمواطنين بالخروج إلا بتصريحات مكتوبة لشراء الطعام والدواء أو الذهاب للعمل.

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إصابات كورونا .. اليابان وصلت لـ 12226 وبلجيكا ارتفعت إلى 42797
سبق

سجلت اليابان 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و21 وفاة جديدة بالوباء التنفسي خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 12226 حالةً والوفيات إلى 305 وفاة.

وأوضحت أن هذا الإجمالي لا يشمل إصابة 712 شخصاً ووفاة 13 آخرين بالفيروس كانوا على متن سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قبالة سواحل طوكيو في فبراير الماضي.

وبحسب الحصيلة الجديدة، كانت الإصابات في طوكيو هي الأعلى في اليابان بعدما سجلت 134 عدوى جديدة مما رفع إجمالي الحالات المسجلة في العاصمة اليابانية إلى 3573 إصابةً.

من ناحية أخرى، شهدت بلجيكا تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 908 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و230 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 42797 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6490 حالة وفاة.

أمّا في رومانيا، فقد قالت الحكومة اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بتسجيل 386 حالة جديدة ليصل إلى 10096 إصابة مؤكدة.

وأضافت أن 2478 شخصًا تعافوا حتى الآن بينما توفي 527 مريضًا.

وفرضت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي حالة الطوارئ في 16 مارس ثم مددتها حتى 15 مايو أيار وبموجبها لا يسمح للمواطنين بالخروج إلا بتصريحات مكتوبة لشراء الطعام والدواء أو الذهاب للعمل.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:22 PM

إصابات كورونا .. اليابان وصلت لـ 12226 وبلجيكا ارتفعت إلى 42797

تسجيل 386 حالة اصابة جديدة في رومانيا ليبلغ الإجمالي 10096 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت اليابان 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و21 وفاة جديدة بالوباء التنفسي خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 12226 حالةً والوفيات إلى 305 وفاة.

وأوضحت أن هذا الإجمالي لا يشمل إصابة 712 شخصاً ووفاة 13 آخرين بالفيروس كانوا على متن سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قبالة سواحل طوكيو في فبراير الماضي.

وبحسب الحصيلة الجديدة، كانت الإصابات في طوكيو هي الأعلى في اليابان بعدما سجلت 134 عدوى جديدة مما رفع إجمالي الحالات المسجلة في العاصمة اليابانية إلى 3573 إصابةً.

من ناحية أخرى، شهدت بلجيكا تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 908 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و230 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 42797 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6490 حالة وفاة.

أمّا في رومانيا، فقد قالت الحكومة اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بتسجيل 386 حالة جديدة ليصل إلى 10096 إصابة مؤكدة.

وأضافت أن 2478 شخصًا تعافوا حتى الآن بينما توفي 527 مريضًا.

وفرضت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي حالة الطوارئ في 16 مارس ثم مددتها حتى 15 مايو أيار وبموجبها لا يسمح للمواطنين بالخروج إلا بتصريحات مكتوبة لشراء الطعام والدواء أو الذهاب للعمل.

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