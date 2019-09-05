النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى قوى الأمن في الرياض ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج مرضى السمنة

من خلال عملية قسطرة الشريان الأيسر للمعدة وإغلاقه

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى قوى الأمن في الرياض اليوم، في تطبيق تقنية طبية متطورة وحديثة على مستوى العالم لعلاج السمنة المتوسطة، وتغني عن الجراحات التقليدية، من خلال عملية قسطرة الشريان الأيسر للمعدة وإغلاقه.
وأوضح استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة الدكتور محمد الشمري، أن مستشفى قوى الأمن بالرياض يعد ثاني مستشفى على مستوى المملكة يقوم بإجراء مثل هذا النوع من العمليات، التي تعد من العمليات الدقيقة جداً، وتسهم في انخفاض الشهية لدى المريض بشكل كبير وتمنحه الشعور اللازم بالاكتفاء من الطعام "الشبع"، مما ينتج عنه فقدان ما يقارب 20 كجم من الوزن خلال العام الأول من إجرائه للعملية.
وبين الدكتور الشمري أن مدة إجراء هذه العملية لا تتجاوز نصف الساعة باستخدام التخدير الموضعي، مشيرًا إلى أنها تعد من العمليات الآمنة التي تحمي المريض من المضاعفات والالتهابات.
وأفاد أن العملية لا تتطلب بقاء المريض بالمستشفى بعد إجرائها، حيث يغادر مباشرة بإذن الله إلا أنها تلزم المريض بالتقيد ببرنامج غذائي مخصص لضمان نجاحها".
مما يذكر، أن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض يعد من المستشفيات الرائدة بالمملكة في توظيف أحدث التقنيات الطبية على مستوى العالم لعلاج مرضاه من منسوبي وزارة الداخلية وذويهم، وذلك في مختلف التخصصات الطبية بما يضمه من كوادر طبية تعد مرجعية على مستوى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى قوى الأمن في الرياض ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج مرضى السمنة
سبق

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى قوى الأمن في الرياض اليوم، في تطبيق تقنية طبية متطورة وحديثة على مستوى العالم لعلاج السمنة المتوسطة، وتغني عن الجراحات التقليدية، من خلال عملية قسطرة الشريان الأيسر للمعدة وإغلاقه.
وأوضح استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة الدكتور محمد الشمري، أن مستشفى قوى الأمن بالرياض يعد ثاني مستشفى على مستوى المملكة يقوم بإجراء مثل هذا النوع من العمليات، التي تعد من العمليات الدقيقة جداً، وتسهم في انخفاض الشهية لدى المريض بشكل كبير وتمنحه الشعور اللازم بالاكتفاء من الطعام "الشبع"، مما ينتج عنه فقدان ما يقارب 20 كجم من الوزن خلال العام الأول من إجرائه للعملية.
وبين الدكتور الشمري أن مدة إجراء هذه العملية لا تتجاوز نصف الساعة باستخدام التخدير الموضعي، مشيرًا إلى أنها تعد من العمليات الآمنة التي تحمي المريض من المضاعفات والالتهابات.
وأفاد أن العملية لا تتطلب بقاء المريض بالمستشفى بعد إجرائها، حيث يغادر مباشرة بإذن الله إلا أنها تلزم المريض بالتقيد ببرنامج غذائي مخصص لضمان نجاحها".
مما يذكر، أن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض يعد من المستشفيات الرائدة بالمملكة في توظيف أحدث التقنيات الطبية على مستوى العالم لعلاج مرضاه من منسوبي وزارة الداخلية وذويهم، وذلك في مختلف التخصصات الطبية بما يضمه من كوادر طبية تعد مرجعية على مستوى المملكة.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
06:00 PM

مستشفى قوى الأمن في الرياض ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج مرضى السمنة

من خلال عملية قسطرة الشريان الأيسر للمعدة وإغلاقه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
755

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى قوى الأمن في الرياض اليوم، في تطبيق تقنية طبية متطورة وحديثة على مستوى العالم لعلاج السمنة المتوسطة، وتغني عن الجراحات التقليدية، من خلال عملية قسطرة الشريان الأيسر للمعدة وإغلاقه.
وأوضح استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة الدكتور محمد الشمري، أن مستشفى قوى الأمن بالرياض يعد ثاني مستشفى على مستوى المملكة يقوم بإجراء مثل هذا النوع من العمليات، التي تعد من العمليات الدقيقة جداً، وتسهم في انخفاض الشهية لدى المريض بشكل كبير وتمنحه الشعور اللازم بالاكتفاء من الطعام "الشبع"، مما ينتج عنه فقدان ما يقارب 20 كجم من الوزن خلال العام الأول من إجرائه للعملية.
وبين الدكتور الشمري أن مدة إجراء هذه العملية لا تتجاوز نصف الساعة باستخدام التخدير الموضعي، مشيرًا إلى أنها تعد من العمليات الآمنة التي تحمي المريض من المضاعفات والالتهابات.
وأفاد أن العملية لا تتطلب بقاء المريض بالمستشفى بعد إجرائها، حيث يغادر مباشرة بإذن الله إلا أنها تلزم المريض بالتقيد ببرنامج غذائي مخصص لضمان نجاحها".
مما يذكر، أن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض يعد من المستشفيات الرائدة بالمملكة في توظيف أحدث التقنيات الطبية على مستوى العالم لعلاج مرضاه من منسوبي وزارة الداخلية وذويهم، وذلك في مختلف التخصصات الطبية بما يضمه من كوادر طبية تعد مرجعية على مستوى المملكة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,959
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,488
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,399
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,814

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة