صحة جدة: هذا هو الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية
قالت عبر حسابها: يجب أن يكون مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه
بيّنت صحة جدة أن الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: الوقت المسموح به لجلوس الطفل أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة في اليوم للأطفال ٣ - ٥ سنوات مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.
صحة جدة
صحة جدة: هذا هو الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-29
بيّنت صحة جدة أن الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: الوقت المسموح به لجلوس الطفل أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة في اليوم للأطفال ٣ - ٥ سنوات مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
09:26 AM
صحة جدة: هذا هو الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية
قالت عبر حسابها: يجب أن يكون مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه
بيّنت صحة جدة أن الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: الوقت المسموح به لجلوس الطفل أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة في اليوم للأطفال ٣ - ٥ سنوات مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.