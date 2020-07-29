وقالت عبر حسابها في تويتر: الوقت المسموح به لجلوس الطفل أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة في اليوم للأطفال ٣ - ٥ سنوات مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.

بيّنت صحة جدة أن الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة.

صحة جدة: هذا هو الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-29 بيّنت صحة جدة أن الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة. وقالت عبر حسابها في تويتر: الوقت المسموح به لجلوس الطفل أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة في اليوم للأطفال ٣ - ٥ سنوات مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 09:26 AM

صحة جدة: هذا هو الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية قالت عبر حسابها: يجب أن يكون مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه





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بيّنت صحة جدة أن الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: الوقت المسموح به لجلوس الطفل أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة في اليوم للأطفال ٣ - ٥ سنوات مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.