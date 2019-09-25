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"أدبي الرياض" يحتفل باليوم الوطني بعدد من اللوحات الفنية والشعرية

شهدت الفعاليات معارض فنية ومسابقات ثقافية ومراسم للأطفال

احتفل نادي الرياض الأدبي مساء الثلاثاء باليوم الوطني الـ٨٩ تحت شعار "همة حتى القمة"، وذلك بعدد من البرامج المتنوعة.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس مجلس الإدارة، الدكتور صالح المحمود، أنه تم تقديم عدد من اللوحات الإلقائية بمشاركة عدد من الموهوبين، وتم عرض أوبريت "وطن الطموح" من كلمات الدكتور محمد الخليف، وأداء طلاب معهد العاصمة النموذجي، ثم قُدمت أمسية أغنيات للوطن للدكتور محمد الخليف والدكتورة دلال المالكي والدكتورة هند المطيري والدكتورة لمياء العقيل مع الشعراء صالح العمري وعبدالله العنزي وأكرم الوحيدي.

وقال "المحمود": إن الفعاليات انتهت بتكريم كبير للأديب محمد بن عبدالله الحمدان، صاحب مكتبة قيس التاريخية؛ وذلك لجهوده الوطنية البارزة في تكوين مرجعية تاريخية للتطور التنموي في المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، تواصلت المعارض الفنية الوطنية ومراسم الأطفال في استقبال الزوار، والاطلاع على الأعمال الفنية، إضافة للاستمتاع بعرض مسرحية الحقل للأطفال، والمشاركة في المسابقات الثقافية الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"أدبي الرياض" يحتفل باليوم الوطني بعدد من اللوحات الفنية والشعرية
سبق

احتفل نادي الرياض الأدبي مساء الثلاثاء باليوم الوطني الـ٨٩ تحت شعار "همة حتى القمة"، وذلك بعدد من البرامج المتنوعة.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس مجلس الإدارة، الدكتور صالح المحمود، أنه تم تقديم عدد من اللوحات الإلقائية بمشاركة عدد من الموهوبين، وتم عرض أوبريت "وطن الطموح" من كلمات الدكتور محمد الخليف، وأداء طلاب معهد العاصمة النموذجي، ثم قُدمت أمسية أغنيات للوطن للدكتور محمد الخليف والدكتورة دلال المالكي والدكتورة هند المطيري والدكتورة لمياء العقيل مع الشعراء صالح العمري وعبدالله العنزي وأكرم الوحيدي.

وقال "المحمود": إن الفعاليات انتهت بتكريم كبير للأديب محمد بن عبدالله الحمدان، صاحب مكتبة قيس التاريخية؛ وذلك لجهوده الوطنية البارزة في تكوين مرجعية تاريخية للتطور التنموي في المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، تواصلت المعارض الفنية الوطنية ومراسم الأطفال في استقبال الزوار، والاطلاع على الأعمال الفنية، إضافة للاستمتاع بعرض مسرحية الحقل للأطفال، والمشاركة في المسابقات الثقافية الوطنية.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
08:27 PM

"أدبي الرياض" يحتفل باليوم الوطني بعدد من اللوحات الفنية والشعرية

شهدت الفعاليات معارض فنية ومسابقات ثقافية ومراسم للأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل نادي الرياض الأدبي مساء الثلاثاء باليوم الوطني الـ٨٩ تحت شعار "همة حتى القمة"، وذلك بعدد من البرامج المتنوعة.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس مجلس الإدارة، الدكتور صالح المحمود، أنه تم تقديم عدد من اللوحات الإلقائية بمشاركة عدد من الموهوبين، وتم عرض أوبريت "وطن الطموح" من كلمات الدكتور محمد الخليف، وأداء طلاب معهد العاصمة النموذجي، ثم قُدمت أمسية أغنيات للوطن للدكتور محمد الخليف والدكتورة دلال المالكي والدكتورة هند المطيري والدكتورة لمياء العقيل مع الشعراء صالح العمري وعبدالله العنزي وأكرم الوحيدي.

وقال "المحمود": إن الفعاليات انتهت بتكريم كبير للأديب محمد بن عبدالله الحمدان، صاحب مكتبة قيس التاريخية؛ وذلك لجهوده الوطنية البارزة في تكوين مرجعية تاريخية للتطور التنموي في المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، تواصلت المعارض الفنية الوطنية ومراسم الأطفال في استقبال الزوار، والاطلاع على الأعمال الفنية، إضافة للاستمتاع بعرض مسرحية الحقل للأطفال، والمشاركة في المسابقات الثقافية الوطنية.

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