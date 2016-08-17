النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة ولا إصابات

وزير الطاقة يعلن تعرض وحدة للغاز الطبيعي في حقل الشيبة لاعتداء "درون" مفخخة

"زوجتي ستفجّر طائرة متجهة إلى السعودية" .. مكالمة هندي تنتهي به معتقلاً

صحيفة محلية: الاتصال أجراه مع السلطات الأمنية في مطار نيودلهي

اعتقلت الشرطة الهندية رجلاً هندياً زعم أن زوجته على استعدادٍ لتنفيذ عملية إرهابية في رحلة متجهة إلى السعودية.

وذكرت صحيفة "نيوز تراك لايف" الهندية، أن الزوج قدّم بلاغاً كاذباً، في محاولةٍ لمنع زوجته من السفر إلى الخارج.

وقالت: شرطة العاصمة الهندية أخضعت المتهم للتحقيقات، فذكر أن زوجته مسافرة إلى دولة خليجية دون رغبته، ولم يتمكن من منعها؛ ما جعله يتصل بالسلطات الأمنية في مطار نيودلهي لاتهامها بأنها تستعد لعملية إرهابية في رحلة متجهة إلى السعودية أو الإمارات.

وأضافت الصحيفة: السلطات الأمنية في المطار فور تلقيها البلاغ الكاذب قامت بإيقاف الرحلة المتجهة إلى السعودية وأخرى إلى دبي وفحصهما، كما تمّ توقيف الزوجة، ولم يتم العثور على أيّ جسمٍ مشبوه، قبل اعتقال الزوج بتهمة تقديم بلاغ كاذب وإثارة الرعب.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"زوجتي ستفجّر طائرة متجهة إلى السعودية" .. مكالمة هندي تنتهي به معتقلاً
سبق

اعتقلت الشرطة الهندية رجلاً هندياً زعم أن زوجته على استعدادٍ لتنفيذ عملية إرهابية في رحلة متجهة إلى السعودية.

وذكرت صحيفة "نيوز تراك لايف" الهندية، أن الزوج قدّم بلاغاً كاذباً، في محاولةٍ لمنع زوجته من السفر إلى الخارج.

وقالت: شرطة العاصمة الهندية أخضعت المتهم للتحقيقات، فذكر أن زوجته مسافرة إلى دولة خليجية دون رغبته، ولم يتمكن من منعها؛ ما جعله يتصل بالسلطات الأمنية في مطار نيودلهي لاتهامها بأنها تستعد لعملية إرهابية في رحلة متجهة إلى السعودية أو الإمارات.

وأضافت الصحيفة: السلطات الأمنية في المطار فور تلقيها البلاغ الكاذب قامت بإيقاف الرحلة المتجهة إلى السعودية وأخرى إلى دبي وفحصهما، كما تمّ توقيف الزوجة، ولم يتم العثور على أيّ جسمٍ مشبوه، قبل اعتقال الزوج بتهمة تقديم بلاغ كاذب وإثارة الرعب.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
12:41 PM

"زوجتي ستفجّر طائرة متجهة إلى السعودية" .. مكالمة هندي تنتهي به معتقلاً

صحيفة محلية: الاتصال أجراه مع السلطات الأمنية في مطار نيودلهي

A A A
خالد علي - الرياض
15
22,504

اعتقلت الشرطة الهندية رجلاً هندياً زعم أن زوجته على استعدادٍ لتنفيذ عملية إرهابية في رحلة متجهة إلى السعودية.

وذكرت صحيفة "نيوز تراك لايف" الهندية، أن الزوج قدّم بلاغاً كاذباً، في محاولةٍ لمنع زوجته من السفر إلى الخارج.

وقالت: شرطة العاصمة الهندية أخضعت المتهم للتحقيقات، فذكر أن زوجته مسافرة إلى دولة خليجية دون رغبته، ولم يتمكن من منعها؛ ما جعله يتصل بالسلطات الأمنية في مطار نيودلهي لاتهامها بأنها تستعد لعملية إرهابية في رحلة متجهة إلى السعودية أو الإمارات.

وأضافت الصحيفة: السلطات الأمنية في المطار فور تلقيها البلاغ الكاذب قامت بإيقاف الرحلة المتجهة إلى السعودية وأخرى إلى دبي وفحصهما، كما تمّ توقيف الزوجة، ولم يتم العثور على أيّ جسمٍ مشبوه، قبل اعتقال الزوج بتهمة تقديم بلاغ كاذب وإثارة الرعب.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,918
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,831
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,795
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,929

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة