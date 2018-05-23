أمطار نجران .. تساقط الصخور يغلق طريق "بدر الجنوب" و"حبونا"

إدارة الطرق تفاعلت .. يعتبر الشريان الرابط بين المحافظتين ويسلكه المواطنون

أغلقت الصخور المتساقطة جراء الأمطار التي هطلت مساء أمس على المحافظات الشمالية لمنطقة نجران؛ الطريق الرابط بين محافظتَي بدر الجنوب وحبونا.

ويعتبر ذلك الطريق هو الشريان الرابط بين المحافظتين ويسلكه عدد كبير من المواطنين.

وفي وقت قياسي، وتزامنًا مع نداء مستخدمي الطريق؛ حشدت إدارة الطرق بمنطقة نجران جميع إمكاناتها لفتح الطريق وجلب عدد من فرق الصيانة مجهزة بالبلدوزرات والجرافات والعمالة، والعمل على مدار الساعة منذ إغلاق الطريق؛ لنقل وفتح الطريق أمام المارّة.

"سبق" رصدت الإمكانات التي وفرتها إدارة الطرق بالمنطقة لإعادة فتح الطريق ونقل المخلفات وعمل الحلول لمنع الانهيارات الصخرية التي قد تعيق الحركة المرورية.

وأثنى عدد من المواطنين على إدارة طرق نجران؛ لسرعة تجاوبها، خصوصًا مع استمرار هطول على جميع أنحاء المنطقة.