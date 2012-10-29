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الكويت تدين استمرار استهداف الحوثي للمدنيين في المملكة

أكدت تأييدها لكل ما تتخذه السعودية للحفاظ على أمنها

أدانت دولة الكويت، اليوم، واستنكرت بشدة استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية لأمن واستقرار المملكة، واستهدافها بعدد من الطائرات المسيرة.

واعتبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتهديداً سافراً لأمن المملكة وشعبها وتقويضاً لاستقرار المنطقة، الأمر الذي يستوجب معه تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لتحمل، مسؤولياته في لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تدين استمرار استهداف الحوثي للمدنيين في المملكة
سبق

أدانت دولة الكويت، اليوم، واستنكرت بشدة استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية لأمن واستقرار المملكة، واستهدافها بعدد من الطائرات المسيرة.

واعتبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتهديداً سافراً لأمن المملكة وشعبها وتقويضاً لاستقرار المنطقة، الأمر الذي يستوجب معه تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لتحمل، مسؤولياته في لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
02:23 PM

الكويت تدين استمرار استهداف الحوثي للمدنيين في المملكة

أكدت تأييدها لكل ما تتخذه السعودية للحفاظ على أمنها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
5
308

أدانت دولة الكويت، اليوم، واستنكرت بشدة استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية لأمن واستقرار المملكة، واستهدافها بعدد من الطائرات المسيرة.

واعتبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتهديداً سافراً لأمن المملكة وشعبها وتقويضاً لاستقرار المنطقة، الأمر الذي يستوجب معه تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لتحمل، مسؤولياته في لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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