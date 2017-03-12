النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إجراء احترازي.. منع الأطفال من زيارة المرضى بـ "نور مكة"

حرصًا من المستشفى على سلامة المرضى والمراجعين على حدٍ سواء

منع مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من اصطحاب الأطفال إلى المستشفى أثناء مواعيد الزيارات اليومية، وذلك كإجراء احترازي صحي لضمان سلامتهم.

كما طالب المستشفى، الجميع بضرورة تقليل أو تأجيل زيارة المرضى المنومين، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي.

جاء ذلك من مبدأ حرص إدارة مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة على سلامة المرضى والمراجعين على حدٍ سواء، ومن باب التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

وقد تم تحديد مواعيد زيارة المرضى المنومين، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

مكة المكرمة مستشفى النور التخصصي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إجراء احترازي.. منع الأطفال من زيارة المرضى بـ "نور مكة"
سبق

منع مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من اصطحاب الأطفال إلى المستشفى أثناء مواعيد الزيارات اليومية، وذلك كإجراء احترازي صحي لضمان سلامتهم.

كما طالب المستشفى، الجميع بضرورة تقليل أو تأجيل زيارة المرضى المنومين، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي.

جاء ذلك من مبدأ حرص إدارة مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة على سلامة المرضى والمراجعين على حدٍ سواء، ومن باب التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

وقد تم تحديد مواعيد زيارة المرضى المنومين، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:16 AM

إجراء احترازي.. منع الأطفال من زيارة المرضى بـ "نور مكة"

حرصًا من المستشفى على سلامة المرضى والمراجعين على حدٍ سواء

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
732

منع مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من اصطحاب الأطفال إلى المستشفى أثناء مواعيد الزيارات اليومية، وذلك كإجراء احترازي صحي لضمان سلامتهم.

كما طالب المستشفى، الجميع بضرورة تقليل أو تأجيل زيارة المرضى المنومين، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي.

جاء ذلك من مبدأ حرص إدارة مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة على سلامة المرضى والمراجعين على حدٍ سواء، ومن باب التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

وقد تم تحديد مواعيد زيارة المرضى المنومين، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,167
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,361
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,328
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,365

المقالات

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة