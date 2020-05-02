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سعوديون بجاكرتا يستعدون للوصول إلى أرض الوطن

قضوا أكثر من 45 يوماً في ضيافة سفارة خادم الحرمين

أقلعت طائرة الخطوط السعودية من مطار جاكرتا، تقلّ مجموعة من المواطنين قضوا أكثر من 45 يوماً في ضيافة سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا.

وعبّر المستضافون عن بالغ سعادتهم بالعناية الكريمة التي تلقوها والخدمات الراقية التي نالوها أثناء فترة بقائهم في الفندق طيلة شهر ونصف وتعاون السفارة غير المحدود معهم.

وأكدوا أنهم حظوا برعاية كاملة وخدمات شملت "فخامة الفندق الذي تواجدوا فيه والتسهيلات المقدمة لهم"، وذلك حتى لحظة صعودهم إلى الطائرة التي أقلعت قبل ساعات من مطار جاكرتا.

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سعوديون بجاكرتا يستعدون للوصول إلى أرض الوطن
سبق

أقلعت طائرة الخطوط السعودية من مطار جاكرتا، تقلّ مجموعة من المواطنين قضوا أكثر من 45 يوماً في ضيافة سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا.

وعبّر المستضافون عن بالغ سعادتهم بالعناية الكريمة التي تلقوها والخدمات الراقية التي نالوها أثناء فترة بقائهم في الفندق طيلة شهر ونصف وتعاون السفارة غير المحدود معهم.

وأكدوا أنهم حظوا برعاية كاملة وخدمات شملت "فخامة الفندق الذي تواجدوا فيه والتسهيلات المقدمة لهم"، وذلك حتى لحظة صعودهم إلى الطائرة التي أقلعت قبل ساعات من مطار جاكرتا.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
04:18 PM

سعوديون بجاكرتا يستعدون للوصول إلى أرض الوطن

قضوا أكثر من 45 يوماً في ضيافة سفارة خادم الحرمين

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
7,869

أقلعت طائرة الخطوط السعودية من مطار جاكرتا، تقلّ مجموعة من المواطنين قضوا أكثر من 45 يوماً في ضيافة سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا.

وعبّر المستضافون عن بالغ سعادتهم بالعناية الكريمة التي تلقوها والخدمات الراقية التي نالوها أثناء فترة بقائهم في الفندق طيلة شهر ونصف وتعاون السفارة غير المحدود معهم.

وأكدوا أنهم حظوا برعاية كاملة وخدمات شملت "فخامة الفندق الذي تواجدوا فيه والتسهيلات المقدمة لهم"، وذلك حتى لحظة صعودهم إلى الطائرة التي أقلعت قبل ساعات من مطار جاكرتا.

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