"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لـفئة الـ 50 عاماً فأكثر

الحصول عليها ممكن من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"

قالت وزارة الصحة، اليوم، إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من "50" سنة "هجرية" وأكثر.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الحصول على هذه الجرعة من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.