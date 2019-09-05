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"الإسكان" تشارك بـ"مبادرة تحفيز تقنية البناء" في مؤتمر "سنغافورة"

عرضت تجربة المملكة في المساكن المستدامة

عرضت وزارة الإسكان تجربة المملكة في المساكن المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر "أسبوع البناء العالمي للبيئة" (IBEW) الذي بدأ أمس في سنغافورة ويستمر حتى 6 سبتمبر الجاري، والذي يحمل عنوان "تحويل الطريقة التي نبني بها"، بمشاركة مبادرة "تحفيز تقنية البناء".

وافتتح المعرض بحضور عدد من الوزراء السنغافوريين والمهتمين بمجال البناء والتشييد، وبحضور الوفد السعودي الذي يرأسه مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال بن بدر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح.

وقام وزير التنمية الوطنية ورئيس هيئة البناء والتشييد في جمهورية سنغافورة، بزيارة الجناح السعودي، الذي أبرز جهود المملكة في مجال الإسكان؛ حيث تعرض المملكة خلال المشاركة مبادراتها في مجال الإسكان، وجهودها نحو مساكن مستدامة، تسهم في المحافظة على الموارد البيئية، وخاصة استخدام تقنيات البناء، وأبرز الطرق العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال جناح وزارة الإسكان بالمعرض، والذي يركز على مبادرة تحفيز تقنيات البناء التي تعد من أهم مبادرات الوزارة، كما يقوم الجناح بالتعريف بالاستثمار في المملكة تحت عنوان (استثمر في السعودية).

ويعد المؤتمر حدثاً بارزاً في المنطقة، ويستهدف قادة الصناعة والمهنيين المهتمين في صناعة البيئة العمرانية العالمية لتبادل الأفكار والخبرات حول السياسات وحلول الأعمال والتقنيات، كما يركز على استكشاف الفرص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ويعرض مبادرات ومشاريع المشاركين في تقنية البناء الحديث، والتعرف على تقنيات البناء المدعومة والمعتمدة التي تعدُّ فرصة لربط المبتكرين ومراكز الابتكار العالمية، وجذب المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال تقنية البناء للمشروعات والمبادرات الجديدة والجادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسكان" تشارك بـ"مبادرة تحفيز تقنية البناء" في مؤتمر "سنغافورة"
سبق

عرضت وزارة الإسكان تجربة المملكة في المساكن المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر "أسبوع البناء العالمي للبيئة" (IBEW) الذي بدأ أمس في سنغافورة ويستمر حتى 6 سبتمبر الجاري، والذي يحمل عنوان "تحويل الطريقة التي نبني بها"، بمشاركة مبادرة "تحفيز تقنية البناء".

وافتتح المعرض بحضور عدد من الوزراء السنغافوريين والمهتمين بمجال البناء والتشييد، وبحضور الوفد السعودي الذي يرأسه مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال بن بدر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح.

وقام وزير التنمية الوطنية ورئيس هيئة البناء والتشييد في جمهورية سنغافورة، بزيارة الجناح السعودي، الذي أبرز جهود المملكة في مجال الإسكان؛ حيث تعرض المملكة خلال المشاركة مبادراتها في مجال الإسكان، وجهودها نحو مساكن مستدامة، تسهم في المحافظة على الموارد البيئية، وخاصة استخدام تقنيات البناء، وأبرز الطرق العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال جناح وزارة الإسكان بالمعرض، والذي يركز على مبادرة تحفيز تقنيات البناء التي تعد من أهم مبادرات الوزارة، كما يقوم الجناح بالتعريف بالاستثمار في المملكة تحت عنوان (استثمر في السعودية).

ويعد المؤتمر حدثاً بارزاً في المنطقة، ويستهدف قادة الصناعة والمهنيين المهتمين في صناعة البيئة العمرانية العالمية لتبادل الأفكار والخبرات حول السياسات وحلول الأعمال والتقنيات، كما يركز على استكشاف الفرص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ويعرض مبادرات ومشاريع المشاركين في تقنية البناء الحديث، والتعرف على تقنيات البناء المدعومة والمعتمدة التي تعدُّ فرصة لربط المبتكرين ومراكز الابتكار العالمية، وجذب المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال تقنية البناء للمشروعات والمبادرات الجديدة والجادة.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
07:11 PM

"الإسكان" تشارك بـ"مبادرة تحفيز تقنية البناء" في مؤتمر "سنغافورة"

عرضت تجربة المملكة في المساكن المستدامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عرضت وزارة الإسكان تجربة المملكة في المساكن المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر "أسبوع البناء العالمي للبيئة" (IBEW) الذي بدأ أمس في سنغافورة ويستمر حتى 6 سبتمبر الجاري، والذي يحمل عنوان "تحويل الطريقة التي نبني بها"، بمشاركة مبادرة "تحفيز تقنية البناء".

وافتتح المعرض بحضور عدد من الوزراء السنغافوريين والمهتمين بمجال البناء والتشييد، وبحضور الوفد السعودي الذي يرأسه مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال بن بدر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح.

وقام وزير التنمية الوطنية ورئيس هيئة البناء والتشييد في جمهورية سنغافورة، بزيارة الجناح السعودي، الذي أبرز جهود المملكة في مجال الإسكان؛ حيث تعرض المملكة خلال المشاركة مبادراتها في مجال الإسكان، وجهودها نحو مساكن مستدامة، تسهم في المحافظة على الموارد البيئية، وخاصة استخدام تقنيات البناء، وأبرز الطرق العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال جناح وزارة الإسكان بالمعرض، والذي يركز على مبادرة تحفيز تقنيات البناء التي تعد من أهم مبادرات الوزارة، كما يقوم الجناح بالتعريف بالاستثمار في المملكة تحت عنوان (استثمر في السعودية).

ويعد المؤتمر حدثاً بارزاً في المنطقة، ويستهدف قادة الصناعة والمهنيين المهتمين في صناعة البيئة العمرانية العالمية لتبادل الأفكار والخبرات حول السياسات وحلول الأعمال والتقنيات، كما يركز على استكشاف الفرص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ويعرض مبادرات ومشاريع المشاركين في تقنية البناء الحديث، والتعرف على تقنيات البناء المدعومة والمعتمدة التي تعدُّ فرصة لربط المبتكرين ومراكز الابتكار العالمية، وجذب المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال تقنية البناء للمشروعات والمبادرات الجديدة والجادة.

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